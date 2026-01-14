По мнению депутата, мера поможет сократить потребление и повысить уровень общественной безопасности.

Депутат Магеррам Магеррамов направил в правительство инициативу о новых правилах продажи алкогольных напитков на заседании в мажилисе. Парламентарий предлагает ввести запрет на розничную торговлю алкоголем после 20:00, чтобы сократить потребление и улучшить общественную безопасность.

По мнению депутата, действующие нормы не обеспечивают должного контроля за оборотом спиртного, особенно в позднее время. Сейчас в ряде стран подобные ограничения действуют давно и, по мнению экспертов, способствуют уменьшению числа аварий и социальных конфликтов, связанных с алкоголем.

В парламенте подчёркивают, что инициатива ещё требует рассмотрения и обсуждения с профильными министерствами и ведомствами. Если законопроект получит поддержку, ограничения могут начать действовать уже в ближайшие годы.

Сейчас в Казахстане продажа алкоголя регулируется действующим законодательством, которое предусматривает определённые запреты и ограничения, но полностью вечерний запрет после 20:00 отсутствует.