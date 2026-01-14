Дева, Рак и Рыбы — те, кто внимательнее других следят за любыми недомоганиями.

Эксперты по звёздам уверены, что некоторым знакам зодиака свойственно не просто переживать о здоровье — они буквально живут в постоянной тревоге, внимательно следя за каждым «симптомом» и ищут подтверждение худших диагнозов в интернете.

1. Дева — перфекционисты, которые анализируют каждую деталь

Девы открывают список самых беспокойных о своём здоровье знаков. Рациональные, внимательные к мелочам и склонные к аналитике, они могут часами изучать симптомы и искать информацию в интернете. Даже незначительное недомогание может стать поводом для полного погружения в медицинские справочники. Их аптечки иногда напоминают мини‑аптеки, а список добавок — длиннее, чем простой список покупок.

2. Рак — эмоциональная тревога за себя и близких

Ракам свойственна глубокая эмоциональная привязанность к своей семье и собственному состоянию. Услышанная история о болезни кого‑то из знакомых способна вызвать у них множественные сомнения относительно собственного здоровья. Благодаря богатому воображению каждый кашель или неприятное ощущение воспринимается как серьёзный симптом.

3. Рыбы — эмпатия, драматизм и «симптомы других»

Рыбы — мечтательные и сильно эмпатичные личности. Они буквально впитывают эмоции и переживания окружающих, поэтому жалобы друга на мигрень могут быстро «перейти» к ним. Граница между воображаемым и реальным для них особенно тонкая, а драматическое восприятие симптомов делает их одними из самых больших ипохондриков среди знаков зодиака.