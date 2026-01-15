Для устранения последствий непогоды задействованы 5 ассенизаторских машин, 10 мотопомп и около 40 сотрудников.

После сильного дождя со снегом в Актау в нескольких микрорайонах города скопилась вода: улицы и дворы оказались частично затоплены. На опубликованных в соцсетях видео видно, как вода покрыла дорожные покрытия и пешеходные зоны.

Как сообщили в акимате города, коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы — для отвода воды и устранения последствий непогоды задействованы пять ассенизаторских машин, 10 мотопомп и около 40 сотрудников.

— Опасные участки находятся под постоянным наблюдением, при необходимости привлекаются дополнительные силы и техника. Ситуация находится под контролем», — отметил главный специалист городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Работы по откачке воды в подтопленных микрорайонах будут продолжены поэтапно до полного устранения последствий осадков. Жителям рекомендуют быть внимательными при передвижении по улицам и по возможности избегать низин, где вода скапливается сильнее всего.