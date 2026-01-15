Самолёт авиакомпании FlyArystan после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при рулении на стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

– 14 января 2026 года в аэропорту Атырау воздушное судно авиакомпании FlyArystan после выполнения посадки рейса FS7202 по маршруту Алматы – Атырау и освобождения взлетно-посадочной полосы при рулении на стоянку выкатилось на малой скорости за пределы рулёжной дорожки, – говорится в сообщении.

На борту находились 166 пассажиров и члены экипажа. Все были благополучно высажены, пострадавших нет.