Самолёт авиакомпании FlyArystan после посадки выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы при рулении на стоянку. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.
– 14 января 2026 года в аэропорту Атырау воздушное судно авиакомпании FlyArystan после выполнения посадки рейса FS7202 по маршруту Алматы – Атырау и освобождения взлетно-посадочной полосы при рулении на стоянку выкатилось на малой скорости за пределы рулёжной дорожки, – говорится в сообщении.
На борту находились 166 пассажиров и члены экипажа. Все были благополучно высажены, пострадавших нет.
– Авиакомпания взаимодействует с аэропортовыми службами и авиационными властями для проведения расследования в установленном порядке, – добавили в FlyArystan.