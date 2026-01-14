В Казахстане стоимость жилья на рынке формируется без государственного регулирования.

Контроль цен осуществляется лишь в рамках государственных жилищных программ, пишут на сайте krisha.kz. Как сообщил вице-министр промышленности и строительства РК Куандык Кажкенов, был выработан механизм, при котором жильё строится за счёт рынка, а местные исполнительные органы выкупают готовые квартиры и передают их гражданам из очереди, нуждающимся в жилье.

— Распределение зависит от уровня доходов очередника: людям с самыми низкими доходами предоставляется арендное жильё, а тем, у кого доход выше, — льготные ипотечные программы под 2 и 5 %, — пояснил вице-министр.

Он добавил, что выкуп жилья у частных застройщиков на сегодняшний день адекватный. Средняя стоимость квадратного метра арендного жилья по республике составила 326 тысяч тенге. В некоторых регионах — даже 280 тысяч тенге за квадратный метр в чистовой отделке.

В 2025 году на выкуп арендного и кредитного жилья из бюджета выделили 217 миллиардов тенге. На эти деньги купили почти 15 тысяч квартир.

На 2026 год запланировано 243 млрд тенге, из них 74 млрд — на арендное жильё. Средняя цена выкупа составит 347.3 тыс. тг/кв. м.

— Цены рождают спрос и предложение. Где большой спрос, там и цены выше, но, я думаю, они регулируются самим рынком. А что касается кредитного и арендного жилья, где идёт регулирование от Комитета по делам строительства, от Министерства промышленности и строительства, то здесь мы цены чётко регулируем, — добавил вице-министр.

Что изменится

Минпром планирует фиксировать цены на госжильё ещё на стадии домостроительных комбинатов.