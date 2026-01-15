Британская консалтинговая компания Henley & Partners, специализирующаяся на вопросах гражданства и резидентства, составила рейтинг самых сильных паспортов 2026 года.

По итогам обновлённого Henley Passport Index 2026, казахстанский паспорт поднялся сразу на четыре строки и занял 61‑е место в мире. Граждане Казахстана могут посещать 78 стран и территорий без визы или с возможностью получения визы по прибытии.

Лидерами рейтинга в этом году стали Сингапур, Япония и Южная Корея. Граждане Сингапура, занявшие первое место, имеют право безвизового въезда в 192 страны и территории.

На третьей строчке оказались сразу пять европейских стран — Дания, Люксембург, Испания, Швеция и Швейцария, их граждане могут посещать без визы 186 стран и территорий.

Казахстан разделил 61‑ю позицию в рейтинге с Боливией и Суринамом, что подтверждает укрепление его международного статуса с точки зрения мобильности граждан за рубеж.

Эксперты отмечают, что рост позиций в рейтинге отражает динамику международных соглашений о безвизовом режиме и дипломатические усилия Казахстана по укреплению связей с другими странами.