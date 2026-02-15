В план входит и озеленение придомовых территорий.

Как сообщили на обсуждении Генерального плана Уральск, сейчас в городе есть 57 скверов, парков, бульваров и других зелёных зон. В 2025 году высадили 44 цветника общей площадью 28 000 квадратных метров. Из них 4 869 квадратных метров заняты однолетними цветами, а 23 131 квадратных метров — многолетними.

Зелёные зоны распределены по городу неравномерно. Больше всего парков, скверов и бульваров находится в Старом городе. Там расположены самые крупные зелёные территории: городской парк культуры и отдыха, набережная реки Урал, скверы Некрасова, Пушкина и другие.

Сейчас общая площадь парков, скверов и бульваров составляет 146,4 гектара. На одного жителя приходится около 3,9 квадратных метра зелёных насаждений — это лишь 39% от рекомендуемой нормы. Количество зелёных зон считается важным показателем качества и комфорта городской среды. Однако важно понимать, что озеленение требует значительных затрат на содержание, и это замедляет его развитие.

По плану до 2040 года в городе озеленят ещё 510 гектаров. Новые посадки появятся в парке имени Кирова (до зоопарка), в скверах, садах, бульварах, возле школ и учреждений, в новых микрорайонах, на берегу реки Урал, в микрорайоне Акжайык и садовом товариществе Венера. Также зелень будут высаживать на придомовых территориях.

Напомним, что в мае 2025 года уральцев возмутила массовая вырубка деревьев. Позже власти города сообщили, что проводилась инвентаризация зеленых насаждений. На месте гнилых и больных деревьев позже высадили новые.