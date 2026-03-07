Также синоптики прогнозируют ветер с порывами до 20 метров в секунду.

По данным РГП «Казгидромет», 8 марта в Западно-Казахстанской области ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед, туман и ветер. Температура воздуха днем -8 градусов, ночью -10.

В Атырауской области гололед, снег с дождем, ветер с порывами до 20 метров в секунду. Днем ожидается до 3 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до -8.

В Актюбинской области синоптики прогнозируют низовую метель, дождь, снег и гололед. Также в регионе ожидается сильный ветер с порывами, днем до -5 градусов, ночью -10.

В Мангыстауской области дождь, туман, ветер до 20 метров в секунду. Днем +7 градусов, ночью +2.