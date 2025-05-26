Власти обещают, что это только начало.

Несколько недель назад уральцев возмутила массовая вырубка деревьев. Люди искренне недоумевали, почему с виду здоровые и цветущие деревья вдруг оказались ненужными. Позже власти города сообщили, что проводилась инвентаризация зеленых насаждений, и эти деревья оказались больными и гнилыми изнутри. Они представляли угрозу безопасности горожан, ведь при сильном ветре деревья могли рухнуть на людей или машины.

Чиновники пообещали, что на месте вырубленных деревьев будут высажены новые, здоровые саженцы. В акимате заверили, подрядная организация будет ухаживать за ними и своевременно поливать. Так, на улицах Уральска появятся более пяти тысяч новых саженцев различных деревьев: сосна, ель, тополь, береза, рябина, липа, ясень, каштан, сирень. Они, по словам специалистов, наиболее устойчивы к местному климату.

В минувшие выходные по улице Нурпеисовой началась высадка новых деревьев. На любимом горожанами арбате высадили 21 саженец каштана, 16 лип, 14 рябин. Их привезли из питомника России. Аким города Мурат Байменов пообещал, что такая работа будет продолжаться до осени.