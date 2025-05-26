Жильё пытались отобрать через фиктивную сделку.

В телеграмм-канале Верховного суда сообщается, что в 2022 году житель Павлодара купил двухкомнатную квартиру у женщины, ограниченной в возможностях. У нее вторая группа инвалидности по общему заболеванию с 2017 года, она бессрочно состоит на учёте у психиатра с 2001 года. Сразу после сделки продавец арендовала эту квартиру на полгода. По окончанию срока аренды, покупатель попросил ее съехать, но она продолжала там жить со своей семьей из трех человек.

Тогда мужчина обратился в суд, где продавец подала встречный иск попросив признать договор купли-продажи недействительным. Она сказала, что подписала договор по просьбе племянника не осознавая из-за болезни что делает, и не собиралась продавать жильё. По её словам, договор был прикрытием займа денег между ней и третьим лицом.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали продавцу в расторжении договора. Судебно-психиатрическая экспертиза не подтвердила её недееспособность, а представленные сведения о состоянии здоровья были противоречивыми. С 2019 года у женщины наблюдалось выраженное улучшение, она не была признана недееспособной, а наличие психического заболевания само по себе не является безусловным основанием для признания сделки недействительной. Женщину выселили из квартиры, она обжаловала судебный акт.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда объяснила, что по словам продавца, договор купли-продажи был фиктивным — то есть стороны не собирались действительно продавать квартиру. По документам, продавец должна была передать имущество, а покупатель — оплатить его. Но, как утверждала женщина, деньги были переданы ещё до сделки, и сама сделка прошла без участия нотариуса. Также стороны заключили договор аренды, что говорит о других отношениях между ними и подтверждает, что купля-продажа была лишь формальностью.

Суд учёл состояние здоровья продавца, их личные отношения и что стороны не собирались исполнять условия договора. Поэтому Верховный Суд признал сделку недействительной. Квартира осталась в собственности у прежней хозяйки. В суде выяснилось, что стороны не хотели менять собственника жилья и не собирались выполнять договор. Суд отменил предыдущие решения и вынес новое: отказать в выселении и признать договор купли-продажи недействительным.