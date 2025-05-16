Суд обязал руководство ЖСК вернуть деньги пайщикам.

Прокуратура города Атырау продолжает работу по защите прав пайщиков, пострадавших от незаконных действий учредителей жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) «Атамекен тұрғын үй», Family town, Baisanat Residence и SaraishyqInvestGroup.

Так, прокуратура Атырау подала иск в городской суд о расторжении договоров с ЖСК Baisanat Residence и его учредителями, а также о передаче взысканных средств пайщикам. Суд признал требования прокуратуры обоснованными и удовлетворил иск в полном объеме.

Принятое решение позволит пайщикам с привлечением инвесторов завершить строительство и, наконец, получить свое долгожданное жилье. Прокуроры также сообщили, что в собственность пайщиков уже возвращен земельный участок ЖСК «Казанат», а также обеспечен ввод в эксплуатацию жилого дома ЖСК «Акмаржан».