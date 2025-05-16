Новое судно проекта «Айбар» пополнит состав пограничной службы КНБ Мангистауской области.

16 мая в Уральске на воду спустили 36-й малый сторожевой корабль. Его назвали в честь одного из городов Казахстана — Семей. Корабль построен по проекту «Айбар» и предназначен для охраны территориальных вод Казахстана в Каспийском море, а также государственной границы и континентального шельфа.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Корабль будет патрулировать акваторию, предотвращать незаконное судоходство, контрабанду, пиратство и незаконную рыбалку. Он также будет перехватывать и досматривать суда-нарушители. Длина корабля — 27,3 метра, ширина — 6,62 метра. Его скорость — около 38–40 узлов. Запас хода — 600 миль. Корабль оснащён современными системами связи и навигации.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

Командир корабля — старший лейтенант Жеткерген Айдаров. В 2022 году окончил Балтийский военно-морской институт в Калининграде и с тех пор служит в пограничной службе береговой охраны Мангистауской области.

— Это быстроходный корабль, оснащённый новыми техническими средствами. На нём установлена автоматическая дистанционно управляемая пушка «Адунок». Также на борту находится малый катер — его будем использовать на мелководье. Это наш 36-й по счёту корабль, построенный для нас заводом «Зенит», — рассказал командир судна.

Гендиректор Уральского завода «Зенит» Кдржан Муканов сообщил, что два первых корабля этого проекта уже выполняют задачи и находятся на службе. Особенность «Семея» — автономность до 10 суток, экипаж из 15 человек и возможность плавания при волнении до шести баллов. Корабль построен по госзаказу: его начали собирать в 2023 году, завершили в прошлом году, но спуск отложили до подъема уровня воды.

Фото Жулдызхан Хасангалиевой

— В дальнейшем состоится сдача корабля заказчику, и он войдёт в боевой состав флота. Корабль «Семей» (прим. автора) после спуска на воду отбуксируют в Атырау. Когда заказчик полностью примет судно, начнутся ходовые и швартовые испытания. На сегодняшний день выполняется заказ для Военно-морских сил Казахстана — мы строим многофункциональное судно водоизмещением 750 тонн. Это первый корпус в рамках научно-исследовательского опытно-конструкторского проекта. В следующем году корабль будет спущен на воду. Его заложили в 2023 году, строительство продолжается, а спуск на воду запланирован на 2026 год. Если серийные корабли мы строим по отлаженной системе, то на строительство первого корпуса уходит почти три года, — рассказал генеральный директор Уральского завода «Зенит».

Муканов добавил, что завод «Зенит», хоть и будет передан инвесторам, останется в Уральске. Он продолжит работать как часть оборонно-промышленного комплекса и выполнять государственные заказы. Профиль завода меняться не будет. Вопрос о передаче решается на уровне правительства. Завод с 1993 года занимается строительством кораблей и катеров водоизмещением до 400 тонн.

На торжественный спуск корабля приехали главы области и города, председатель правления АО НК «Казахстан инжиниринг», представители и заказчики пограничной службы КНБ РК, а также сотрудники завода. Гости поблагодарили работников завода за их труд и вручили им почётные грамоты. После этого по традиции о борт корабля разбили бутылку шампанского.