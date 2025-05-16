Мальчик сфотографировал мошеннику банковскую карту матери.

Шымкентские киберполицейские задержали мужчину, подозреваемого в интернет-мошенничестве. По данным следствия, злоумышленник под предлогом продажи "прокачанного" аккаунта мобильной игры Free Fire выманил у школьника более двух миллионов тенге.

Шестиклассника заинтересовало предложение злоумышленника и по его указанию мальчик сфотографировал банковскую карту мамы и отправил данные, включая код для перевода денег. Мать ребенка обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Подозреваемого удалось задержать.

Полиция призывает родителей быть внимательными и регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения в интернете. Никогда не передавайте и не позволяйте передавать третьим лицам банковские данные.



