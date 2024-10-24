Почему телефонные мошенники из Украины атакуют казахстанцев — мнение юриста

По данным полиции ЗКО, с начала 2024 года в области зарегистрировано 333 факта мошенничества в интернете. За аналогичный период прошлого года выявлено 356 случаев. Снижение показателя связывают с работой киберполиции. 70 дел завершены и направлены в суд. 193 уголовных дела прерваны. В общей сложности западноказахстанцы только с начала 2024 года отдали злоумышленникам 165 миллионов тенге. Остальные - в работе.

По данным полиции ЗКО, с начала 2024 года в области зарегистрировано 333 факта мошенничества в интернете. За аналогичный период прошлого года выявлено 356 случаев. Снижение показателя связывают с работой киберполиции. 70 дел завершены и направлены в суд. 193 уголовных дела прерваны. В общей сложности западноказахстанцы только с начала 2024 года отдали злоумышленникам 165 миллионов тенге. Остальные - в работе.

Статистика ужасает. На уловки мошенников попадаются пенсионеры, учителя, врачи, фермеры. Всему виной, по словам полицейских, низкая финансовая грамотность населения и доверчивость. Более того, злоумышленники не стоят на месте. Каждый раз они придумывают всё более изощренные методы обмана людей.

В конце марта 2024 года казахстанская полиция заявила, что основная масса таких мошенничеств происходит со стороны Украины и находящихся там call-центров. По данным силовиков, проводились даже совместные операции по задержанию таких мошенников. По просьбе «МГ» журналист Григорий Пырлик спросил у Лилии Мамедовой, старшего юриста юридической компании «Приходько и партнеры» (Украина), действительно ли именно украинские мошенники третировали казахстанцев и как в принципе устроено кибермошенничество в Украине.

Лилия Мамедова. Фото с сайта prikhodko.com.ua

Г.П.: — Вы специализируетесь в том числе и на делах о мошенничестве. Расскажите подробнее о своем опыте. Как правило, вы представляете интересы обвиняемых в мошенничестве или потерпевших от мошенничества?

Л.М.: — Мы представляем интересы тех, кто к нам обращается. Это может быть как обвиняемая сторона, так и потерпевшая. В частности, представляем даже интересы клиентов в разных странах в зависимости от специфики вопроса мошенничества и непосредственно от размера нанесенного ущерба. В большинстве случаев, к сожалению, во время военного положения мошенничество начало происходить в других странах Европы по отношению к украинцам. Однако в Украине как и до начала полномасштабного вторжения мошенничество происходило, так и сейчас.

Я также ознакомилась с событиями в Казахстане, о которых вы говорите. Могу сказать вам одно: в Украине сейчас происходит аналогичная ситуация, аналогичное количество кейсов. Но есть некоторые отличия.

— По вашему опыту, как выглядит «инфраструктура» мошенничества в Украине? Создаются колл-центры в местах лишения свободы или просто в городах?

— Если брать именно телефонное мошенничество, то впервые слышу о том, чтобы в местах лишения свободы могли существовать какие-то колл-центры. Спрашивала у коллег — такая же ситуация.

А вот количество колл-центров просто в городах Украины значительно увеличивается. Можно открыть сайты новостей за неделю и посмотреть, сколько колл-центров разоблачили представители Службы безопасности Украины, Национальной полиции и другие правоохранительные органы. К сожалению, есть тенденция, что с каждым месяцем их становится все больше.

Однако в большинстве случаев представители «колл-центров» занимаются мошенничеством не по отношению к украинцам, а по отношению к иностранцам и лицам, находящимся в странах-агрессорах (здесь и далее под ними Мамедова подразумевает Россию и Беларусь – ред.).

— Почему именно выбирают эту иностранную аудиторию?

— Когда человек находится за границей и пострадал от мошенничества из другой страны, вероятность того, что ему вернут деньги, состоится обмен информацией, минимальна. За счет этого мошенники обеспечивают себе безопасность. Однако правоохранительные органы раскрывают факты мошенничества, которые происходят и за границей, и локально в Украине.

— То есть налажено сотрудничество между правоохранителями в Украине и в других странах, где соответственно работают эти мошенники?

— Да, международное сотрудничество возможно. Оно дает результаты нечасто, но это действительно работает. Наши страны-соседи понимают, что они могут по международному сотрудничеству получить достаточное количество информации и напрямую повысить раскрытие уголовных правонарушений, как и наши правоохранительные органы.

— С каким количеством обращений по поводу мошенничества вы сталкиваетесь, допустим, в месяц?

— За день бывает около 20 звонков на общий номер компании и на мой рабочий номер. Думаю, что людей, которые решили не обращаться к юристам и никоим образом не заявлять о преступлении, в 20-30 раз больше.

Иногда сумма убытка от мошенничества может быть до 1000 гривен ($24). Люди решают просто забыть о нем и не тратить силы и нервы. В большинстве случаев срабатывает такая логика, и становится меньше людей, которые хотят быть потерпевшими в уголовных производствах.

— Можете привести конкретные примеры мошенничества с участием других стран, где потерпевшие находятся за границей?

— У нас также есть такие кейсы, где пострадали люди из других стран. Они понимают, что соответствующие колл-центры могут находиться на территории Украины, и обращаются в нашу компанию. Начинается анализ всего дела. Если у человека есть хотя бы минимально это какая-то переписка, записи разговоров… Правда, записи разговоров, если вы делаете их без предупреждения другой стороны — это незаконно. Чем больше информации — например, скриншотов — тем легче найти преступника. Но в большинстве случаев мошенники настолько хорошо заметают следы и сразу удаляют переписку, когда понимают, что обманули человека, что у жертвы вообще может не остаться каких-либо данных. К нам приходят реально без какой-либо доказательной базы, и ты даже не понимаешь, откуда брать информацию, какая организация, куда перечисляли деньги. В большинстве случаев это бывают карточки, которые просто кто-то забыл.

Или это криптовалюта. Мне кажется, это самый распространенный вариант, как у людей выманивают деньги. Например, у человека сначала было 100 долларов, а закончилось на том, что он набрал либо кредитов, либо взял в долг у своих знакомых до 20-30 тысяч долларов. Это сейчас, к сожалению, стандартная ситуация.

— Можете, кстати, можете рассказать о том, с какими наиболее распространенными видами мошенничества вы сталкиваетесь?

— Мне кажется, 90% со всего этого «рынка» мошенничества — когда обманывают тех, кто ищет быструю работу, хочет легко заработать деньги. И именно через криптовалюту. Вы выводите, заводите, и наступает момент, когда человек начал со 100$, потом вывел 200, потом ему сказали, что нужно 300 завести. Доходит до того, что пострадавший может вкладывать 20-30 тысяч долларов. Далее от него требуют положить еще 20-30 тысяч долларов. И обещают, что другие средства идут на заработок.

Люди хотят быстрых денег. Быстрых денег не бывает, нужно работать. Когда тебе говорят, что ты можешь, работая час в день, получить 1000 долларов, звучит абсурдно. Думаешь, как люди могут на это вестись. Но это реальная ситуация и таких обращений больше всего.

— Лично я однажды тоже стал жертвой мошенников. С аккаунта коллеги написали, попросили одолжить около 100 долларов. Я знал, что он сейчас делает ремонт, постоянно что-то покупает, поэтому отправил деньги, не задумываясь. Оказалось, что его аккаунт взломали.

— Я бы даже сказала, что мошенники перешли на новый уровень. Отправляют сообщение с просьбой перейти по ссылке — например, проголосовать за кого-то в конкурсе. Человеку взламывают telegram и начинают у других людей выманивать деньги.

Особое внимание нужно уделить интернет-мошенничеству на сайте OLX. Есть olx-доставка (речь идет об OLX в Украине, так как в казахстанской версии сайта услуги "Доставка" нет), ее сделали недавно и многие не знают, как ей пользоваться. Я недавно чуть не попалась на мошенников. Что-то заказывала, мне «продавец» написал: «Давайте оформим olx-доставку, переходите по ссылке». Меня спасло, что я не кликнула. Когда ты переходишь по ссылке, ты сразу прикрепляешь автоматически данные своих карт, и они списывают деньги. Многие люди не знают, как пользоваться olx-доставкой и что ты сам должен ее оформить.

Взрослые люди вроде бы понимают, что не по каждой ссылке можно переходить. Но у меня много знакомых от этого пострадали. И там вопрос был даже не в 10 тысячах гривен ($242), а в больших суммах. И вы с этим ничего не сделаете. Один раз переходите на сайт, который получает доступ ко всем картам. И начинают сниматься деньги в невероятном количестве — в большинстве случаев ночью, когда человек спит. Утром ты просыпаешься — у тебя нет 20 тысяч гривен ($484) на карточке.

— Какие наиболее типичные ошибки допускают жертвы мошенников, на что покупаются? И как себя защитить?

— Во-первых, люди ведутся на обещание легких денег. Во всех аспектах, в принципе задействованы легкие деньги. Во-вторых, обманываются с искренним желанием помочь другим людям.

Чтобы не стать жертвой, во-первых, не переходите по любым ссылкам. У каждого сайта есть официальная страница. Зайдите на сайт, тот же olx, посмотрите официальную ссылку, напишите в службу поддержки. Вы потратите две минуты, но обезопасите себя.

Также, когда какие-то знакомые просят любую сумму денег, наберите человека и спросите, действительно ли это он. Объясните, что это может быть мошенничество, это также две минуты занимает. В большинстве случаев двух минут достаточно для того, чтобы себя обезопасить. Но человек об этом не думает. Самое главное — не вестись на легкие деньги. Легких денег никогда не будет – это ловушка. Если вам обещают, что за день можете заработать 200$, подумайте, как это возможно. И обычно для того, чтобы заработать деньги, не нужно сначала вкладывать свои средства.

— Хочу уточнить о международной специфике. С какими странами преимущественно «работают» мошенники, расположенные в Украине? В каких странах ищут жертв?

— Преимущественно это страны Европы или страны Востока. Мошенники думают, что им ничего не будет, если будут обманывать людей в других странах. Но больше всего потерпевших находятся на территории страны-агрессора. Любые договоры международного сотрудничества между нашими странами сейчас разорваны.

— Тот, если мошенник сейчас ищет жертву в России, то его не вычислят? По крайней мере, сейчас?

— Если человек в стране-агрессоре подаст заявление о преступлении и следователи поймут, что мошенник находится на территории страны, с которой полностью разорваны все отношения, то это ни к чему не приведет. Дело как начнется на столе в отделе полиции, так и закончится.