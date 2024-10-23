Россия, Украина и страны Европы: откуда звонят мошенники жителям ЗКО

В последние годы интернет-мошенничество стало серьезной проблемой для граждан Казахстана. Мошенники разрабатывают сложные схемы, затрагивающие людей всех возрастов и профессий, от пенсионеров до высококвалифицированных специалистов. Они используют различные методы, включая звонки под видом сотрудников правоохранительных органов и банков, чтобы обманным путем заполучить деньги доверчивых граждан.

В последние годы интернет-мошенничество стало серьезной проблемой для граждан Казахстана. Мошенники разрабатывают сложные схемы, затрагивающие людей всех возрастов и профессий, от пенсионеров до высококвалифицированных специалистов. Они используют различные методы, включая звонки под видом сотрудников правоохранительных органов и банков, чтобы обманным путем заполучить деньги доверчивых граждан.

Была как под гипнозом

Динара Алибаева (имена и фамилии героев изменены по их просьбе - прим. автора) работает в престижной клинике Уральска. Она - врач высшей категории, прилично зарабатывает, но никогда не думала, что окажется в числе обманутых. Как-то ей в WhatsApp написал директор клиники, который сообщил, что КНБ проводит в учреждении тайную проверку, и якобы, кто-то из сотрудников перечислял деньги на счет террористической организации. Как позже выяснилось, писал Динаре вовсе не шеф, а мошенник.

– Он сказал, что мне позвонят с КНБ. Позже раздался звонок, собеседник представился сотрудником комитета. За ним позвонили уже якобы с прокуратуры. Сказали, что по моим счетам наблюдается какая-то подозрительная операция, и я должна перевести все свои средства на "безопасный счет", что я сделала. Но на этом они не остановились. Сказали, что на мое имя пытаются оформить кредиты и я должна взять займы в банках, чтобы закрыть те кредиты. Дальше всё как в тумане: я бегу в один банк, потом в другой... Всё это время мошенники были со мной на связи и твердили, что вся эта операция секретная и я не должна никому говорить: ни коллегам, ни родным, ни друзьям. И я действовала будто под гипнозом, - вспоминает врач.

Таким образом, женщина своими руками отдала, а точнее перевела им девять миллионов тенге, четыре - свои накопления, остальные взяла в кредит. Динара написала заявление в полицию, наняла адвоката и намерена вернуть свои деньги. Но вот получится ли, пока спорный вопрос.

От мошенников спас разряженный телефон



Андрею Николаевичу повезло больше. Благодаря случаю пенсионер не стал очередной жертвой мошенников. Он уже восемь лет, как на пенсии. С женой долгое время работали на одном предприятии. Единственный сын вырос и уехал жить в другую страну.

– Сын самостоятельный, денег никогда не просил, и нам с бабушкой удалось накопить приличную сумму на двух депозитах. Я в этом ничего не понимаю, всем занимался сын. Летом прошлого года я был на даче, на мой телефон позвонили, сказали, что мошенники пытаются вывести деньги с моего счета, сказали, чтобы я установил программу какую-то, которую они мне уже отправили на телефон сообщением. Сообщение я открыл и какой-то процесс на телефоне пошел, а я по ходу разговора и про второй счет рассказал, и в это время у меня садится телефон, - рассказывает мужчина.

Андрей Николаевич вспоминает, что очень тогда расстроился и всю ночь не спал, переживая за свои накопления и ругался на старенький телефон, не вовремя севший, что не удалось установить безопасную программу (позже станет известно, что это было приложение AnyDesk для удаленного доступа к телефону).

– А уже был вечер, я на даче, зарядного устройства нет. С утра пораньше уехал домой, немножко зарядил телефон и бегом отправился в банк, хорошо он располагается рядом с домом. Рассказал менеджерам про свою ситуацию, у них глаза округлились, вызвали сотрудника по безопасности, потом приехали полицейские, объяснили мне, что звонили вчера сами мошенники. Деньги мои банковские работники сберегли, мы их перевели на другие какие-то счета и только потом включили телефон. Как только включил телефон, звонки возобновились, но я уже был с полицейскими, которые говорили, что им отвечать. Те еще такие наглые, так уверенно разговаривают, я ж им поверил, - говорит пенсионер.

Тогда мошенникам не удалось обогатиться за счет пенсионеров и всему «виной» разрядившийся телефон.

– Бог уберег, - считает мужчина.

Другому пенсионеру из Аксая не повезло. Он отдал мошенникам более 100 миллионов тенге, часть которых он хранил дома, часть - в разных банках. В одночасье пожилой мужчина лишился всех своих накоплений.

Бум интернет-мошенничества начался во время карантина

В уральском киберполе работают восемь сотрудников, среди которых четыре следователя, три оперативника и один криминалист. Все они прошли курсы по расследованию таких преступлений. Они практически каждый день сталкиваются с такими ситуациями.

Руководитель отдела управления криминальной полиции ДП ЗКО Акжан Ихсангали говорит, настоящий бум интернет-мошенничества начался во время карантина. Тогда почти все предприятия перевели свою работу на дистанционный формат, соответственно люди стали массово пользоваться интернетом и соцсетями, чем и воспользовались злоумышленники. Если раньше жертвами интернет-мошенников чаще становились люди пожилого возраста, то сейчас на уловки злоумышленников часто попадают работающие, образованные и молодые люди.

Акжан Ихсангали говорит, что это лишь единичные примеры подобного рода преступлений. На уловки мошенников попадаются пенсионеры, учителя, врачи, фермеры... Чаще - это женщины средних лет. Всему виной, по словам полицейского, низкая финансовая грамотность населения и доверчивость.

– Во время беседы пострадавшие говорят, что знают о кибермошенниках, что их предупреждали. Но они всегда думают, что такое может случиться с кем угодно, но только не с ними. Люди не знают, как работает система банка, что сотрудники не будут сами звонить. Что сотрудники прокуратуры, КНБ и иных госорганов вызывают лишь по повестке, а не по звонку. Люди часто спрашивают, где мошенники берут их персональные данные и информацию о месте работы. Могу сказать одно - в век высоких технологий и развития социальных сетей, где люди активно выкладывают свои фотографии, вводят данные и регистрируются где попало, достать ваши данные легко и просто, - говорит Акжан Ихсангали.

Полицейские условно разделили кибермошенничества на три категории - это преступления с помощью звонков от имени сотрудников банков и госорганов, мошенничество через соцсети и инвестиции.

Во время интервью с полицейским в кабинет вошел мужчина средних лет. Он тоже стал жертвой мошенников, отдал им почти два миллиона тенге. В беседе с журналистом он рассказал, что действовал всё время как под гипнозом и смиренно выполнял все указания звонивших. Полицейские сразу же проверили местонахождение мошенника с помощью специальной программы. Оказалось, что злоумышленник находится в Амстердаме. Отчаявшийся мужчина не верит, что сможет вернуть деньги (кстати, средства он занял у друзей - прим. автора), но всё же написал заявление.

По данным полицейских ЗКО, с начала 2024 года зарегистрировано 333 факта мошенничества в интернете. За аналогичный период прошлого года выявлено 356 случаев. Снижение они связывают с работой киберполиции. 70 дел завершены и направлены в суд. 193 уголовных дела прерваны. В общей сложности западноказахстанцы только с начала 2024 года отдали злоумышленникам 165 миллионов тенге. Остальные - в работе.

В августе этого года завершено расследование дела о мошенничестве, которое состоит из пяти эпизодов. Злоумышленник под предлогом аренды жилья наживался на доверчивых гражданах. Дело направлено в суд.



Мошенники действуют целыми командами



Интернет-мошенничество раскрыть очень сложно. Ведь зачастую злоумышленники являются гражданами других стран, таких как Россия, Украина и даже стран дальнего зарубежья. Они действуют целыми командами, в состав группировки входят операторы, наводчики, дроперы.



Справочно: дроппер – это человек, которого используют мошенники для достижения своих целей. Он не является инициатором преступления, а выполняет указания, получая за это деньги.



В прошлом году уральские полицейские смогли задержать гражданина России, который приехал в нашу страну снять украденные деньги. При выезде из Уральска его задержали. Общий ущерб составил 80 миллионов тенге. В марте уголовное дело из восьми эпизодов направили в суд.

Чаще дропперами выступают граждане Казахстана. Деньги отмывают через карты ничего не подозревающих людей. Доверчивые граждане за определенную сумму отдают свои банковские счета на пользование мошенникам. Однако закон не освобождает их от ответственности и все средства, которые проходили через его карту он должен будет вернуть. Не важно - пользовался он этими деньгами или нет.

Кстати, с 20 августа этого года кредиторов обязали прекращать начисление вознаграждений и претензионную работу при начале расследований по мошенническим кредитам. Если суд подтвердит, что заём был оформлен мошенническим путем без участия клиента, кредиторы обязаны полностью списать кредит пострадавшего.

Иными словами, если кредит окажется оформленным мошенниками, кредитор "заморозит" его на время расследования, а после судебного подтверждения мошенничества — полностью спишет. Также с 1 сентября кредиторы обязаны списывать займы, оформленные на граждан, которые установили добровольный отказ от получения кредитов.

Мошенничество — серьезная угроза, но с правильными мерами предосторожности можно значительно снизить риск стать жертвой. Полицейские просят граждан быть внимательными, защищать свои данные и финансовые средства, и всегда проверять информацию из сомнительных источников.