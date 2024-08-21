Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка сообщило, что С 20 августа кредиторов обязали прекращать начисление вознаграждений и претензионную работу при начале расследований по мошенническим кредитам, передает Nur.kz. Если суд подтвердит, что заём был оформлен мошенническим путем без участия клиента, кредиторы обязаны полностью списать кредит пострадавшего.

Иными словами, если кредит окажется оформленным мошенниками, кредитор "заморозит" его на время расследования, а после судебного подтверждения мошенничества — полностью спишет. Также с 1 сентября кредиторы также обязаны списывать займы, оформленные на граждан, которые установили добровольный отказ от получения кредитов.