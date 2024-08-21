Моя мама тыловик, и она вынуждена была уехать из посёлка в город, потому что старики боятся, что им не смогут организовать похороны. И таких случаев много. Вот наш сельчанин стоит, у него умерла мама — страшная трагедия. Тело его мамы не могли привезти из-за дороги и нормально организовать похороны.

Реконструкцию 50 километров трассы Барбастау — Акжайык — Индер начали три года назад. Подрядной организацией выступила местная компания Uniserv. Ремонт дороги затянулся. Сегодня, 21 августа, депутат мажилиса Снежанна Имашева побывала на этой трассе и встретилась с генеральным директором Uniserv Динмухамедом Сатбаевым и местными жителями.

Жительница села Шагатай Теректинского района Гульшат Керей выступала от лица сельчан. Она перечислила нарекания в адрес дорожной компании.

— Реконструкция участка дороги началась в 2021 году. Проект рассчитали на 2021-2023 годы. С самого начала они поздно начали ремонт дороги, у въезда в посёлок Шагатай на зиму оставили вырытый котлован. Участок дороги был в аварийном состоянии. В 2022 году из-за отсутствия щебня работы снова затянулись. В 2023 году ждали корректировок. В этом году на зиму оставили аварийный участок длиною в 6,5 километров. 10 мая этого года нам обещали, что все недостатки устранят. Причина разрушения дороги, это большегрузы, которые весной ездили по нашей трассе. Такое ощущения, что тут была битва. Почему идёт некачественная реконструкция? Дорогу, которую делали изначально, прокладывают заново. В прошлом году должны были закончить всё, но по сроком перенесли. Конечно, жители опасаются того, что ситуация будет длиться дальше. Никаких гарантий нет, — заявила Гульшат Керей.

Она отметила, что два километра трассы до села Улкен Енбек не завершили, между селами Улкен Енбек и Аксогым то же самое - очень много объездных дорог.

— Моя мама тыловик, и она вынуждена была уехать из посёлка в город, потому что старики боятся, что им не смогут организовать похороны. И таких случаев много. Вот наш сельчанин стоит, у него умерла мама — страшная трагедия. Тело его мамы не могли привезти из-за дороги и нормально организовать похороны. Вот у ещё одной жительницы нужно было везти новорожденного ребёнка в больницу. Его везли на тракторе, по-другому никак. Да ещё частники за это берут по 10 тысяч в распутицу. Люди с огромным водительским стажем попадают в аварии. Компания не завершив ремонт, оставляет на зимний период аварийные участки, к примеру, насыпи вдоль дороги, — рассказала женщина.

Генеральный директор Uniserv Динмухамед Сатбаев ответил на обвинения и извинился перед жителями.

— Да, на этом проекте получился такой факт, мы это не отрицаем. Тут большие участки пришли в негодность, порядка 4,5 километра мы уже переделали. Объяснения этому есть, большой паводок этого года. Все дефектные участки устраняем. В этом году планируем завершить реконструкцию, — ответил он.

По словам Динмухамеда Сатбаева, из 50-ти километров трассы, сейчас движение открыли на 36-ти километрах. В этом году проблемы во время реконструкции дороги возникли из-за большого переувлажнения.

— Отремонтированная дорога изнутри выглядит так: земляное полотно, дополнительной слой щебёночно-гравийной смеси (15 сантиметров), сверху 8 сантиметров черного щебня, 6 сантиметров крупнозернистого щебня и ШМА. Общая высота дорожного плотна 33 сантиметра. Это, конечно, маловато. Несущая способность у неё, конечно, меньше. Интенсивность движения небольшая. Согласно договору гарантия на дорогу продлится пять лет. На 50 километров реконструкции трассы выделили 8 миллиардов тенге, это по 160 миллионов на каждый километр. Для специалистов это очень маленькая сумма, — сказал генеральный директор компании.

Также он добавил, что на протяжении 12-ти лет они работают в дорожной отрасли по всей республике. Они делали большие проекты и дороги первой категории. Построили более тысячи километров дорог и они стоят на протяжении десяти лет, по ним никаких нареканий нет.

Гульшат Керей



Фото Медета МЕДРЕСОВА