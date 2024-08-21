Пять лет строили и почти достроили: в ЗКО сдали участок дороги Казталовка-Жанибек-граница РФ

20 августа прошло открытие дороги республиканского значения «Казталовка-Жанибек-граница Российской Федерации» у села Онеге, что на 116-м км участка 95-138 км. Стоимость данного проекта составляет 12,5 млрд тенге.

По словам советника председателя АО НК «КазАвтоЖол» Марата Махамбетова, реализация проектов по капитальному ремонту автомобильных дорог республиканского значения, соединяющих районные центры Казталовского и Жанибекского районов с областным центром ЗКО, в текущем году идет к завершению. Общая стоимость всего проекта до корректировки составляла 55 млрд тенге, после корректировки стала 81,7 млрд тенге.

– В ходе реализации данных проектов были некоторые проблемы, которые отрицательным образом сказались на сроках строительства. Это пандемия коронавируса, подорожание дорожно-строительных материалов, затруднения в доставке инертных материалов, которые ввозились из Актобе через Астрахань, Атырау и РФ, шли не составом, а всего по три-четыре вагона. Их разгружали и отправляли обратно, нам приходилось ждать стройматериал полтора, два месяца. Нас это не устраивало. К тому же, из Уральска везти материал 500 км было очень долго и далеко, а ближе возить из России. Поэтому мы поехали в Обуховский карьер Ростовской области, где добывают щебень. Цена одинаковая. Работы по строительству дороги пошли быстрее. Нас поддерживают российские коллеги, все щебеночные и инертные материалы предоставляют. Даже битумный материал получаем тоже с России, – рассказывает советник председателя АО НК «КазАвтоЖол».

Дорога разделена на несколько участков. Это третий участок 95-138 км автомобильной дороги республиканского значения. Дорогу сдает подрядная компания ТОО «Теміржол жөндеу». Нижний и верхний слои асфальта уложены, рабочие нанесли разметку и установили дорожные знаки. К тому же, определен участок для строительства дорожно-эксплуатационного пункта для содержания данного участка дороги. Газ, вода, электричество – все подведено.

– На площадке рядом с селом Ониге установят теплый благоустроенный туалет. Также проектом предусмотрены скотопрогоны, автобусные остановки в населенных пунктах, площадки отдыха с беседками и эстакадой (в районе с.Нурсай и с.Казталовка). До конца текущего года планируется завершить оставшиеся работы, в том числе установка дорожных знаков, ограждений, автопавильонов, санитарно-гигиенических узлов, нанесение разметки, – добавил Марат Махамбетов. – А 30 октября планируем сдать участок 0-95 км, компания ТОО «Uniserv» закончит строительные работы. В данный момент они закрывают 3 км верхнего слоя асфальтного покрытия. Участок «Ониге-Бисен-Сайхин» компания «Атырау Жолдары» сдаст до конца года.

Трасса республиканского значения третьей категории прошла капремонт, и ее ширина стала с 6 метров 8 метров.

– На сегодня уложено 100 тысяч тонн асфальта. Дорога, общей толщиной 80 см и протяженностью 43 км состоит из пяти слоев: это стабилизация грунта, укрепление грунта, щебеночно-песчано-цементная смесь, крупнозернистый пористый асфальтобетон 8 см, мелкозернистый плотный асфальтобетон толщиной 4 см. Каждый слой проверялся нашими экспертами. Национальный центр качества проводит экспертизу выборочно. Если были недочеты, то их в момент реализации устраняли, – поделился представитель национального центра качества дорожных активов по ЗКО директор филиала Рафис Зинетов.

В весеннюю и осеннюю распутицу люди не могли выехать в областной центр. И даже летом, после небольшого дождика, проехать не могла ни одна машина.

– Дорога из Уральска в отдаленные Жанибекский, Казталовский, Бокейординский, Жангалинский районы давно нуждалась в капитальном ремонте, а кое где и в строительстве. Еще четыре года назад дороги не было, 12 часов мы добирались до Уральска, до районного центра Жанибек – два часа. А теперь в любую погоду мы можем за 4-5 часов доехать до Уральска, – сказал местный житель Карл Мажитов.

Как заметил руководитель проекта участка 95-138 км Данияр Махошев, жалко, что потеряли столько времени. Если бы на начало ремонта дороги пересмотрели возможность доставлять материалы из России, так как это ближе, то дорогу бы уже закончили два года назад. Но несмотря на все сложности, на сегодняшний день по маршруту Казталовка-Жанибек, а это порядка 158 км, обеспечен проезд с асфальтобетонным покрытием.

Автодороги Казталовка — Жанибек — граница РФ и Онеге — Бисен — Сайхин считаются одними из самых изношенных в области. 21 апреля 2022 года сообщалось, что президент обратил внимание на статью в газете Egemen Qazaqstan о плохом состояния трасс ЗКО. Он поручил незамедлительно принять меры и наказать виновных. 22 апреля премьер поручил ускорить работу по строительству и ремонту дорог ЗКО. 23 апреля 2022 года от занимаемой должности освобождён вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Берик Камалиев. 26 апреля 2022 года уволен директор филиала АО «НК «КазАвтоЖол» в ЗКО Амир Каримбаев.

Оксана КАТКОВА

