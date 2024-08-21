В Уральске продолжаются работы по устранению последствий паводка. Всего было подано 10 500 заявлений на возмещение ущерба. Однако, согласно закону, новые квартиры и дома предоставляют только тем, чье единственное жилье было повреждено. По информации городского акимата, на сегодняшний день жилье полагается 1950 семьям. Из них во вторичное жилье заселили 548 семьи, в новостройки - 552. Из 374 домов, которые строятся в микрорайоне Жулдыз, поселке Зачаганск и Деркул, 330 уже распределены между пострадавшими. Окончание ремонтных работ намечено на начало учебного года.

Кому именно положено жилье решает специальная комиссия, оценочная компания подсчитывает ущерб, далее идет проверка документов. По данным ведомства, в соответствии с установленными правилами, комиссия по возмещению ущерба вправе отказывать в предоставлении жилья в следующих случаях:

если пострадавшее от паводка жилье не является единственным для владельца,

если имущество было отчуждено в период чрезвычайной ситуации,

если на дачном участке расположены незавершенные строения,

если дачный домик предназначен только для сезонного проживания и не оборудован для круглогодичного проживания.

В ведомстве добавили, что при возникновении дополнительных вопросов или необходимости в помощи просят обращаться в городской акимат.








