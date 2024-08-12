Историй много, ситуации разные, но итог один: жители не могут получить жилье, компенсацию на ремонт.

В редакцию "МГ" продолжают обращаться жители затопленных дачных товариществ города. У всех граждан одна беда — они остались без крыши над головой. Историй много, ситуации разные, но итог один: жители не могут получить жилье или хотя бы компенсации на ремонт. Так, 12 августа у здания городского акимата собрались дачники, чье жилье пострадало во время паводка.

Галина до паводка восемь лет проживала со своим мужем в дачном обществе "Родник". Когда муж продал свою долю в квартире, денег хватило, чтобы построить дом на дачном участке. Женщина рассказала, что вода в доме стояла два месяца, и он все еще сырой. По её словам, изначально семье обещали выделить деньги на ремонт, но позже власти города им отказали. Причина, по которой семье отказали в помощи, не ясна, говорят дачница, ведь затопленный дом является их единственным жильем.

Житель дачного общества "Коммунальник" оформил свой дом на сына, который со своей семьей живет в квартире жены. Документально получается, что у сына дачный дом не является единственным жильем. Однако фактически в дачном доме проживали они - родители, и у них, кроме подтопленного дома, ничего нет. По словам мужчины, когда он хотел переоформить дом на себя, было уже поздно.

Айгуль Сабирова ждет шестого ребенка. Пока их дом в дачном товариществе "Автомобилист 2" строился, многодетная мама проживала на съемной квартире со своей свекровью, которая имеет инвалидность. На момент паводка дом был в состоянии черновой отделки, и этим летом семья планировала сделать ремонт и заселиться. Но у большой воды были свои планы. Многодетной маме также отказали в выдаче жилья. По её словам, отказ связан с тем, что дом на момент паводка был нежилым.

Анна Степнова проживает в дачном обществе "Березка 2". По семейным обстоятельствам семья была вынуждена продать квартиру, и поиски покупателя заняли два года. С покупателями они договорились на 30 марта, но оформить сделку удалось только 19 апреля, уже во время ЧС. В квартире семья на тот момент уже не жила. По словам женщины, когда участок затопило, в ЖКХ им сказали искать жилье на вторичном рынке. Семья нашла квартиру и провела оценку, но им отказали. Пенсионерке сказали собрать документы, подтверждающие, что они проживали на даче. А позже отказали в выдаче жилья, ссылаясь на то, что на момент объявления ЧС у неё была квартира.

— Я лично читала обращение нашего президента. Он сказал, что нужно подходить индивидуально к каждому. Почему нас никуда не приглашают? Пошла в суд, но там даже разговаривать не стали со мной. В ЖКХ сказали подать документы на восстановление дачи. Я подала, но вчера получила отказ. Как нам быть? Как нам жить? На даче жить невозможно: фундамент дал трещину, окна перекосило, они не закрываются. Где нам искать помощь, куда обратиться? Мы не просили эту воду, я не виновата в том, что она пришла, и никто не виноват. Но вы окажите какую-то помощь. Не можете дать жилье — окажите материальную помощь, — говорит Анна Степанова.

Лязат Шунгулова — вдова. Она строила дом в дачном товариществе "Умиткер", и во время потопа её дом был в черновом варианте, поэтому в покупке жилья власти ей отказали. Женщина считает, что даже если дом был в черновом варианте, ей положена помощь, ведь она строила его за свой счёт и вложила в него много труда. Лязат отчаялась, она готова поехать в Астану, лечь перед зданием Акорды, пока компетентные органы не решат её проблему.

По словам дачников, они все надеются на слова президента о том, что никого не оставят на улице.

В пресс-службе городского акимата обещали прокомментировать ситуацию позже.