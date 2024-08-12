В преддверии Дня знаний в стране начался конкурс «Лучший педагог». Победителям будет вручена премия в размере 3 миллиона 692 тысяч тенге. Об этом сообщили в министерстве просвещения РК.

В конкурсе могут принять участие педагоги организаций дошкольного, среднего, технического и профессионального образования. Конкурс состоит из трёх этапов:

І этап - районный, городской уровень (8-21 августа);

II этап - областной уровень ( 22 августа - 10 сентября);

III этап - республиканский уровень (11- сентября - 18 октября).

По итогам первых двух этапов педагоги, набравшие наивысшие баллы, перейдут на республиканский уровень. Заявки на участие в конкурсе, регистрация, подача конкурсной документации, оценка осуществляются на веб-портале uzdikustaz-nobd.edu.kz

– Республиканский конкурс «Лучший педагог» – традиционный конкурс, который проводится с 2012 года. Вот почему это важно. На сегодняшний день выявлено около 700 педагогов, которым присвоено звание «Лучший педагог», а претендовать на звание могут учителя, работающие в организациях образования и имеющие на момент подачи документов не менее пяти лет непрерывного педагогического стажа. Это педагоги детского сада, школы, колледжа. В рамках конкурса учитывается вклад учителя в развитие сферы образования, эффективность его работы и профессиональное мастерство, - рассказал председатель комитета среднего образования Министерства просвещения РК Каныбек Жумашев.

Следует отметить, что лауреаты звания «Лучший педагог» награждаются не только денежным вознаграждением в размере 1000 МРП, но и нагрудными знаками. Дополнительная информация о правилах конкурса размещена на сайте министерства просвещения РК.