По итогам первого полугодия в РК произвели лекарств на сумму 87,3 миллиарда тенге — на 20,1% больше в стоимостном выражении, чем за первое полугодие прошлого года, сообщает Energyprom.kz.

В региональном разрезе наибольший объём выпуска традиционно пришёлся на Шымкент: 37,6 миллиарда тенге, или 43% производства от РК.

В число регионов-лидеров вошли Карагандинская (21,7 миллиарда тенге, плюс 72% за год) и Алматинская (15,3 миллиарда тенге, минус 18,7%) области, а также Алматы (10,5 миллиарда тенге, минус 21,1%).

Сообщается, что при заметном росте отечественного производства импорт в секторе также растёт. Так, за январь–май этого года Казахстан импортировал 13,9 тысяч тонн медикаментов на сумму 785,8 миллиона долларов США.

Из стран СНГ в РК ввезли 5,2 тысячи тонн медикаментов на сумму 65 миллионов долларов США. Больше всего медикаментов завезли из России: 3,7 тысяч тонн — на 49,1% больше, чем годом ранее. В тройку ключевых поставщиков также вошли Беларусь и Украина.

Из стран, не входящих в СНГ, Казахстан завёз 8,7 тысячи тонн медикаментов на сумму 720,8 миллиона долларов США. Здесь среди лидирующих стран-импортёров оказались Китай (1,4 тысячи тонн), Германия (1,2 тысячи тонн), Индия (1,2 тысячи тонн), Франция (632,2 тонны) и Турция (582 тонны).

Что касается цен для населения, по итогам июня этого года фармацевтическая продукция подорожала на 0,5% в месячной и на 11,2% в годовой динамике.

Наибольший рост цен зафиксировали в столице: на 1,2%. Наименьшее удорожание пришлось на Акмолинскую и Абайскую области: всего на 0,1% в каждом из регионов. В Шымкенте цены остались на прежнем уровне, в Алматинской, Атырауской и Жетысуской областях отмечено удешевление на 0,1%, а в Туркестанской области — на 0,3%.

В годовой динамике фармацевтическая продукция подорожала во всех регионах. Сильнее всего цены выросли в Астане (на 17,4%), Шымкенте (на 14,7%) и Павлодарской области (на 14,6%). Наименьшее годовое удорожание зафиксировали в Мангистауской области: на 5,4%.