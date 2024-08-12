Синоптики предупреждают о шторме на западе Казахстана 13 августа

По данным РГП "Казъгидромет", днем 13 августа на севере Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем порывы до 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. Температура воздуха днем +26 градусов, ночью +18.

Ночью на севере, западе Актюбинской области ожидается сильный дождь, днем на севере, востоке град, шквал. Ночью на большей части области, днем на севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный ночью на севере, в центре, днем на большей части области 15-20, временами порывы до 23 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Днем синоптики прогнозируют +25 градусов, ночью +19.

13 августа ночью на юге, востоке Атырауской области ожидаются временами сильный дождь, гроза, шквал. Ветер западный, северо-западный ночью на юге, востоке, днем на большей части области порывы до 15-20 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность. Днем ожидается +32 градуса, ночью +22.

Ночью на севере Мангыстауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере области порывы до 15-20 м/с. На большей части области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, днем +32 градуса, ночью +25.



