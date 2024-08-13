По данным Telegram-канал «Первого кредитного бюро», в первом полугодии этого года среднемесячные зарплаты в обоих секторах составили 315 и 310 тысяч тенге соответственно и номинально оказались выше, чем в тот же период прошлого года.

Вот только пока зарплаты росли (уж по крайней мере в среднем), цены тоже на месте не стояли. В итоге в реальном выражении показатель пошел на спад.

— В образовании снижение на годовом уровне составило 0,7%, причем цифры, похоже, ушли вниз за счёт школ. В сегменте начального образования реальное падение – 2,7%, в сегменте среднего – 3,5%, тогда как в дошкольном образовании, наоборот, хороший реальный рост, +15%. В здравоохранении в целом годовое падение составило 2,3%, причем тут реальный минус фиксируется по всем сегментам, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние пару лет реальное снижение зарплат в этих сферах становится всё более частым явлением.