В пресс-службе "Пассажирских перевозок" сообщили, что решение продлить маршрут Астана-Актобе было принято из-за многочисленных просьб уральцев, передает Tengritreval.kz.

— С 19 сентября 2024 года маршрут поезда "Тальго" № 81/82 Астана – Актобе будет продлен до Уральска. Поезд будет курсировать через день. Билеты уже доступны на сайте bilet.railways.kz и в билетных кассах компании, — сообщили в пресс-службе "Пассажирских перевозок".

Поезд будет перевозить порядка 350 пассажиров. Поезд будет совершать остановки на 15 станциях, в городах, Астана, Костанай, Актобе и Уральск.

Ранее министр транспорта Марат Карабаев ответил на вопрос, когда в Казахстане полностью избавятся от старых вагонов. Отвечая на вопросы журналистов во время брифинга в правительстве, глава ведомства заявил, что вопрос нехватки вагонов полностью будет решен не раньше 2026 года, после закупки более 200 вагонов.