Kaspi.kz совместно с Комитетом государственных доходов Министерства финансов и Министерством цифровизации запустили новый сервис для индивидуальных предпринимателей Теперь индивидуальный предприниматель может самостоятельно сменить реквизиты своего ИП и налоговый режим прямо в мобильном суперприложении Kaspi.kz.

Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:

«Совместно с государственными органами мы запускаем еще один новый сервис, с помощью которого предприниматель может самостоятельно поменять налоговый режим и реквизиты ИП прямо в мобильном приложении Kaspi.kz. Теперь предприниматели будут тратить еще меньше времени на оформление документов и смогут больше времени уделять развитию своего бизнеса. Уже сейчас физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели оплачивают с помощью мобильных приложений Kaspi.kz и Kaspi Pay налог на транспорт, налог на имущество, подоходный налог, земельный налог, таможенные пошлины, НДС и многие другие».

В 2023 году с помощью онлайн сервисов Kaspi.kz уплачено налогов на 1,2 триллиона тенге. Только за первое полугодие 2024 года сумма оплаченных налогов достигла 797 миллиардов тенге. За это время было проведено больше 16 миллионов платежей. В топ платежей вошли взносы и отчисления на ОСМС, обязательные пенсионные взносы, социальные отчисления, социальный налог и налог на имущество.

В Комитете государственных доходов подчеркнули, что для индивидуальных предпринимателей, для удобства ведения бизнеса постоянно совершенствуют онлайн сервисы, в том числе, в партнерстве с финтех компаниями и банками второго уровня.

Жандос Дуйсембиев, председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК:

«Отмечаем, что индивидуальный предприниматель сам может изменить специальный налоговый режим. Сделать это можно несколькими способами: через мобильное приложение Kaspi.kz, или через кабинет налогоплательщика, или на бумажном носителе, представив его в органы государственных доходов. Датой начала выбранного режима будет 1 число месяца, следующего за месяцем, в котором представлено уведомление. Также предприниматель может изменить свои регистрационные данные через мобильное приложение Kaspi.kz, или через кабинет налогоплательщика, или через электронное лицензирование E-license».

Айнур Юсупова, председатель Комитета государственных услуг МЦРИАП

«Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности продолжает активно работать над улучшением и упрощением государственных сервисов для всех категорий граждан и предпринимателей. Наше сотрудничество с Kaspi.kz, Министерством финансов направлено на создание удобных и эффективных инструментов, которые значительно облегчают ведение бизнеса в Казахстане.

Запуск нового сервиса в мобильном приложении Kaspi.kz является очередным шагом в нашей стратегии цифровизации и улучшения государственных услуг. Теперь предприниматели могут всего за несколько минут изменить налоговый режим и другие реквизиты своего бизнеса без необходимости посещать налоговое управление.

Мы уверены, что такие инициативы будут способствовать дальнейшему развитию цифровой экосистемы Казахстана и улучшению качества предоставляемых государственных услуг».

Раньше, чтобы поменять реквизиты и налоговый режим своего ИП, предпринимателю нужно было пойти с документами в налоговое управление или изменить свои данные в кабинете налогоплательщика с помощью ЭЦП.

Теперь это можно сделать еще быстрее и удобнее в разделе «Госуслуги» в приложении Kaspi.kz. Сервис доступен всем ИП независимо от того, когда и где они были зарегистрированы.

В приложении можно поменять: наименование и адрес ИП; налоговый орган; основные и дополнительные виды деятельности по ОКЭД; налоговый режим. После изменения реквизитов в приложении Kaspi.kz данные автоматически обновятся в базе госорганов в течение 24 часов.

Подробнее о том, как поменять налоговый режим и другие реквизиты ИП читайте в мобильном суперприложении Kaspi.kz в сервисе Гид .

Миссия Kaspi.kz – создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz, которым пользуются более 14 миллионов казахстанцев.

С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры, совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой и пользуются самыми популярными государственными услугами.

Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay, казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к Kaspi Магазину и Kaspi Доставке, с помощью которых продают свои товары по всей стране.