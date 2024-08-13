Как в акимате Уральска, еще 42 семьи, единственное жилье которых признано непригодным из-за наводнения, получили жилье. Ключи от квартир по улице Молдашева вручил руководитель ЖКХ Абылай Нурмаков. Он напомнил, что жилье для пострадавших дачников приобретается за счет спонсорских средств. На данный момент 1300 семей заселились в новые квартиры.

Кроме покупки квартир, в области ведется строительство домов. По данным акимата около 400 домов строят в поселках Зачаганск, Деркул и микрорайоне Жулдыз. Закончить строительство планируют до начала учебного года. В трехкомнатных домах будут все условия для проживания, их будут сдавать в чистовой отделке.