Заместитель акима города Азамат Халелов рассказал, что строятся трехкомнатные дома площадью 80 квадратных метров с земельным участком пять соток.

Заместитель акима города Азамат Халелов рассказал, что строятся трехкомнатные дома площадью 80 квадратных метров с земельным участком пять соток. В микрорайоне Жулдыз для пострадавших от паводка строят 191 дом, в Зачаганске 82 и еще 101 в поселке Деркул. Сдать жилье планируют до начала учебного года.

Дом в микрорайоне Жулдыз. Фото Жулдызхан Лось.

- Задействованы более 30 компаний, свыше 1000 рабочих и около 200 единиц техники работают на местах. Работы были начаты чуть больше месяца назад. На сегодня от 50 до 70 процентов работы завершены по всем объектам. Сейчас идут отделочные работы и установка ограждений и оконных проемов. На дома есть два года гарантии от застройщика. Если во время эксплуатации будут какие-то нарекания со стороны жителей, подрядная компания восстановит всё за свой счет. Государственные органы ведут технический и авторский надзор. Бывали случаи, когда кладка была неправильная и дом полностью снесли и отстроили заново. Сотрудники акимата из отдела строительства постоянно находятся на строительной площадке. Все дома будут в чистовой отделке, установят газовые котлы. В микрорайоне задействованы порядка 17 подрядных компаний. Дома предназначены для многодетных семей и для семей, где есть граждане с ограниченными возможностями, - рассказала Азамат Халелов.

Дом в микрорайоне Жулдыз. Фото Жулдызхан Лось.

По словам заместителя акима города, согласно закону пострадавших, у которых есть дома, но они признаны аварийными тоже обеспечат жильем. В эту категорию также попадают граждане, которые жили в своем единственном доме на основании членских книжек. Кроме того, жильем обеспечат многодетные семья, которые кроме подтопленного жилья имели комнату в общежитие или долю в квартире и тех чей дом снесли, но в базе они числятся, как владельцы.

Дом в микрорайоне Жулдыз. Фото Жулдызхан Лось.

Директор ТОО "Энергоремсервис" Аскар Ликеров строит 24 дома в микрорайоне Жулдыз. По его словам сложностей в строительстве не возникало. Работы по укладке кирпича окончены, в нескольких домах осталось постелить крышу и сделать отделочные работы. К слову, к работе подрядчики приступили 12 июня.

- Не получается работать круглые сутки, мы соблюдаем технику безопасности, но с утра ребята уже на объекте. Виды работ, которые можно проводить в ночное время мы выполняем. На данный момент около 150 человек трудятся, но состав постоянно меняется, как только они выполняют свою часть работы. Постоянно работает около 10 единиц техники. Сроки у нас сжаты, поэтому материал используем и привозной, и местный. Мы сами производим керамзитоблок. Бывает задержка материала, но мы в строительстве 10 лет, у нас есть график работ, все предусмотрено. Здесь рядом река Чаган, но в паводок вода не доходит даже до ближайшего дачного общества. Только до дач, которые расположены у берега. Сами дома расположены в высокой точке. Каждый дом будет огражден забором. Такой ритм работы выдержит не каждый, наши ребята с опытом, некоторых из них выдвинули на награждение почетной грамотой. Построить такой дом можно за два месяца, в среднем цена выйдет около 30 миллионов, - рассказал Аскар Ликеров.

Дом в микрорайоне Жулдыз. Фото Жулдызхан Лось.

По информации заместителя акима города азамата Халелова, на следующий год в микрорайоне Жулдыз появится комфортная школа, а сейчас там идет строительство частного детского сада. Газоснабжение и нитка водоснабжения уже проведены, а в скором времени появятся септики. После окончания строительства микрорайон асфальтируют, но часть этого проекта, возможно, перейдет на следующий год. Проект дома типовой, аналогичное жилье строят и в других микрорайонах города.



