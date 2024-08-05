Номер образовательных программНаименование групп образовательных программШифр и наименование образовательных программ, срок обученияПрофильные дисциплины комплексного тестирования
M070Экономика7М04100Экономика (2 г)Экономика предприятия,   Макроэкономика
7М04110Экономика (1,5 г)
M071Государственное и местное управление7М04101Государственное и местное управление (2 г)Теория государственного управления,    Государственное регулирование экономики
7М04111Государственное и местное управление (1,5 г)
M082Биотехнология7М05100Биотехнология (2 г)Биохимия,    Основы биотехнологии
M087Технология охраны окружающей среды7М05200Промышленная экология (2 г)Геоэкология,    Экологический мониторинг
7М05210Промышленная экология (1,5 г)
M094Информационные технологии7М06100Информационные системы и технологии  (2 г)Алгоритмы и структуры данных,   База данных
7М06110Информационные системы и технологии (1,5)
M097Химическая инженерия и процессы7M07100Химическая инженерия и процессы (2 г)Неорганическая химия,   Общая химическая технология
7M07110Химическая инженерия и процессы (1,5 г)
M099Энергетика  и электротехника7М07101Электроснабжение (2 г)Теоретические основы электротехники,    Электрические машины
7М07111Электроснабжение (1,5 г)
M104Транспорт транспортная техника и технологии7М07105Автомобили и автомобильное хозяйство (2 г)Основы технической эксплуатации транспортной техники,   Энергетические установки транспортной техники
7М07115Автомобили и автомобильное хозяйство (1,5 г)
M111Производство продуктов питания7М07201Технология перерабатывающих производств (2 г)Общая технология пищевых производств,         Химия
7М07211Технология перерабатывающих производств (1,5 г)
7М07203Пищевая безопасность (2 г)
7М07213Пищевая безопасность (1,5 г)
M115Нефтяная инженерия7M07202Нефтегазовое дело (2 г)Бурение нефтяных и газовых скважин,   Технология и техника добычи нефти
7M07212Нефтегазовое дело (1,5 г)
7M07204Разработка и эксплуатация месторождений природных углеводородов (2г.)
M124Строительство7М07300Строительная инженерия (2 г)Строительные материалы,   Технология строительного производства 1
7М07310Строительная инженерия (1,5 г)
M125Производство строительных материалов изделий и конструкций7М07301Производство строительных материалов (2 г)Строительные материалы,   Технология бетона 1
7М07311Производство строительных материалов (1,5 г)
M128Землеустройство7М07302Землеустройство (2 г)Геодезия,   Управление земельными ресурсами
7М07312Землеустройство (1,5 г)
M131Растениеводство7М08100Агрономия  (2 г )Растениеводство,    Почвоведение
7М08110Агрономия (1,5 г)
7М08101Почвоведение и агрохимия (2 г)
7М08111Почвоведение и агрохимия (1,5 г)
7М08102Фитосанитарная безопасность (2г.)
7М08103Селекция и семеноводства сельскохозяйственных культур (2г.)
M132Животноводство7М08200Технология производства продуктов животноводства (2 г)Кормление сельскохозяйственных животных,   Технология производства продуктов животноводства
7М08210Технология производства продуктов животноводства (1,5 г)
M134Рыбное хозяйство7М08400Аквакультура и водные биоресурсы (2 г)Рыболовство,     Аквакультура
7М08410Аквакультура и водные биоресурсы (1,5 г)
M136Автотранспортные средства7М08700Аграрная техника и технологии (2 г)Сельскохозяйственная техника,   Машины механизации и автоматизации животноводства
7М08710Аграрная техника и технологии (1,5 г)
M138Ветеринария7М09100Ветеринария (2 г)Патология животных,    Эпизоотология и инфекционные болезни животных
7М09110Ветеринария (1,5 г)
M150Санитарно-профилактические мероприятия7М11200Безопасность жизнедеятельности на производстве (2 г)Техническое регулирование промышленной безопасности,    Системы управления охраной труда
7М11210Безопасность жизнедеятельности на производстве (1,5 г)
M151Транспортные услуги7М11300Организация перевозок и управление  движением на автомобильном транспорте (2 г)Взаимоотношения видов транспорта,            Организация перевозок и управление  движением
7М11310Организация перевозок и управление движением

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

090009, г. Уральск, ул. Жангир хана, 51, главный корпус, кабинет 250

Тел. (7112) 50-21-42, 50-24-01

WhatsApp +7 777 268 00 77, +7 771 054 52 54, +7 700 790 17 90

Эл. почта: [email protected]

Сайт: www.wkau.kz

@bqatu_wkau

Гос.лицензия №KZ15LAA00007594 от 20.09.2016 г.