|Номер образовательных программ
|Наименование групп образовательных программ
|Шифр и наименование образовательных программ, срок обучения
|Профильные дисциплины комплексного тестирования
|M070
|Экономика
|7М04100
|Экономика (2 г)
|Экономика предприятия, Макроэкономика
|7М04110
|Экономика (1,5 г)
|M071
|Государственное и местное управление
|7М04101
|Государственное и местное управление (2 г)
|Теория государственного управления, Государственное регулирование экономики
|7М04111
|Государственное и местное управление (1,5 г)
|M082
|Биотехнология
|7М05100
|Биотехнология (2 г)
|Биохимия, Основы биотехнологии
|M087
|Технология охраны окружающей среды
|7М05200
|Промышленная экология (2 г)
|Геоэкология, Экологический мониторинг
|7М05210
|Промышленная экология (1,5 г)
|M094
|Информационные технологии
|7М06100
|Информационные системы и технологии (2 г)
|Алгоритмы и структуры данных, База данных
|7М06110
|Информационные системы и технологии (1,5)
|M097
|Химическая инженерия и процессы
|7M07100
|Химическая инженерия и процессы (2 г)
|Неорганическая химия, Общая химическая технология
|7M07110
|Химическая инженерия и процессы (1,5 г)
|M099
|Энергетика и электротехника
|7М07101
|Электроснабжение (2 г)
|Теоретические основы электротехники, Электрические машины
|7М07111
|Электроснабжение (1,5 г)
|M104
|Транспорт транспортная техника и технологии
|7М07105
|Автомобили и автомобильное хозяйство (2 г)
|Основы технической эксплуатации транспортной техники, Энергетические установки транспортной техники
|7М07115
|Автомобили и автомобильное хозяйство (1,5 г)
|M111
|Производство продуктов питания
|7М07201
|Технология перерабатывающих производств (2 г)
|Общая технология пищевых производств, Химия
|7М07211
|Технология перерабатывающих производств (1,5 г)
|7М07203
|Пищевая безопасность (2 г)
|7М07213
|Пищевая безопасность (1,5 г)
|M115
|Нефтяная инженерия
|7M07202
|Нефтегазовое дело (2 г)
|Бурение нефтяных и газовых скважин, Технология и техника добычи нефти
|7M07212
|Нефтегазовое дело (1,5 г)
|7M07204
|Разработка и эксплуатация месторождений природных углеводородов (2г.)
|M124
|Строительство
|7М07300
|Строительная инженерия (2 г)
|Строительные материалы, Технология строительного производства 1
|7М07310
|Строительная инженерия (1,5 г)
|M125
|Производство строительных материалов изделий и конструкций
|7М07301
|Производство строительных материалов (2 г)
|Строительные материалы, Технология бетона 1
|7М07311
|Производство строительных материалов (1,5 г)
|M128
|Землеустройство
|7М07302
|Землеустройство (2 г)
|Геодезия, Управление земельными ресурсами
|7М07312
|Землеустройство (1,5 г)
|M131
|Растениеводство
|7М08100
|Агрономия (2 г )
|Растениеводство, Почвоведение
|7М08110
|Агрономия (1,5 г)
|7М08101
|Почвоведение и агрохимия (2 г)
|7М08111
|Почвоведение и агрохимия (1,5 г)
|7М08102
|Фитосанитарная безопасность (2г.)
|7М08103
|Селекция и семеноводства сельскохозяйственных культур (2г.)
|M132
|Животноводство
|7М08200
|Технология производства продуктов животноводства (2 г)
|Кормление сельскохозяйственных животных, Технология производства продуктов животноводства
|7М08210
|Технология производства продуктов животноводства (1,5 г)
|M134
|Рыбное хозяйство
|7М08400
|Аквакультура и водные биоресурсы (2 г)
|Рыболовство, Аквакультура
|7М08410
|Аквакультура и водные биоресурсы (1,5 г)
|M136
|Автотранспортные средства
|7М08700
|Аграрная техника и технологии (2 г)
|Сельскохозяйственная техника, Машины механизации и автоматизации животноводства
|7М08710
|Аграрная техника и технологии (1,5 г)
|M138
|Ветеринария
|7М09100
|Ветеринария (2 г)
|Патология животных, Эпизоотология и инфекционные болезни животных
|7М09110
|Ветеринария (1,5 г)
|M150
|Санитарно-профилактические мероприятия
|7М11200
|Безопасность жизнедеятельности на производстве (2 г)
|Техническое регулирование промышленной безопасности, Системы управления охраной труда
|7М11210
|Безопасность жизнедеятельности на производстве (1,5 г)
|M151
|Транспортные услуги
|7М11300
|Организация перевозок и управление движением на автомобильном транспорте (2 г)
|Взаимоотношения видов транспорта, Организация перевозок и управление движением
|7М11310
|Организация перевозок и управление движением
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
090009, г. Уральск, ул. Жангир хана, 51, главный корпус, кабинет 250
Тел. (7112) 50-21-42, 50-24-01
WhatsApp +7 777 268 00 77, +7 771 054 52 54, +7 700 790 17 90
Эл. почта: [email protected]
Сайт: www.wkau.kz
Гос.лицензия №KZ15LAA00007594 от 20.09.2016 г.