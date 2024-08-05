Сотрудники управления криминальной полиции ДП Атырауской области задержали 36-летнего подозреваемого, который через приложение банка оформил на жителей кредиты на сумму около семи миллионов тенге.

Кредиты на 7 млн тенге оформил мошенник на жителей Атырауской области

Начато расследование по факту мошенничества. Иная информация не подлежит разглашению в интересах следствия, уточнили в ведомстве.



