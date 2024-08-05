По информации департамента полиции ЗКО, с начала года в области зарегистрировано 87 дорожно-транспортных происшествий, в которых участвовали мопеды. В этих авариях погибли четыре человека, а травмы получили 74. Из них 35 ДТП произошли по вине водителей мопедов, в трех случаях погибли люди, а 34 человека получили ранения.

18 аварий произошло с участием несовершеннолетних водителей мопедов. В результате ДТП погиб один человек и 21 пострадали.

Более 200 водителей мопедов привлечены к административной ответственности, включая 19 родителей или законных представителей несовершеннолетних водителей.

Для предотвращения аварий патрульная полиция регулярно проводит рейды с целью разъяснения правил дорожного движения и выявления нарушений среди водителей мопедов, уточнили в ведомстве.











