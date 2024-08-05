Руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурберген Кусаинов рассказал, что в Кульсары для пострадавших от паводка возводят микрорайон.
В новый микрорайон под названием «Болашак» поэтапно заселят 100 семей. Сейчас активно ведут строительные работы. Ожидается, что к концу этого месяца 80 домов сдадут в эксплуатацию, а остальные 20 домов будут завершены в сентябре.
— Каждый дом имеет площадь 100 квадратных метров, состоит из 5 комнат. В настоящее время работы по возведению стен в 81 доме завершили. Ведут работы по перекрытию кровли 41 дома. В 22 домах штукатурят стены. В 31 доме подвели электричество, в 16 воду, еще в 16 канализация, — отметил Нурберген Кусаинов.