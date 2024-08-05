Руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Нурберген Кусаинов рассказал, что в Кульсары для пострадавших от паводка возводят микрорайон.

В новый микрорайон под названием «Болашак» поэтапно заселят 100 семей. Сейчас активно ведут строительные работы. Ожидается, что к концу этого месяца 80 домов сдадут в эксплуатацию, а остальные 20 домов будут завершены в сентябре.