Цены на лечение зубов в ЗКО остались на уровне прошлого года

Как сообщает Finprom.kz, в первом квартале этого года объём услуг в области стоматологии в РК составил 40 миллиардов тенге, что на 31% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Основная часть услуг оказывалась за счёт населения: 81,9%, или 32,8 миллиарда тенге, годовой рост — на 39,7%.

Услуги за счёт средств предприятий выросли вдвое, до 3,8 миллиарда тенге, за счёт бюджета — напротив, сократились на 32,2%, до 3,5 миллиарда тенге.

Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года объём услуг в области стоматологии составлял 30,5 миллиарда тенге, с годовым спадом показателя в 2,1 раза. Самый высокий показатель в соответствующем периоде фиксировался в первом квартале 2022 года.

В региональном разрезе больше всего услуг оказали в Астане: 9,6 миллиарда тенге, на 26,4% больше, чем годом ранее.

В пятёрку лидирующих по этому показателю регионов попали также Алматы (9,5 миллиарда тенге, плюс 39,2% за год), Атырауская (1,9 миллиарда тенге плюс 37,8%), Восточно-Казахстанская (1,9 миллиарда тенге, плюс 28,1%) и Актюбинская (1,9 миллиарда тенге, плюс 9%) области.

Меньше всего услуг в области стоматологии оказали в Улытауской, Туркестанской и Жетысуской областях.

Что касается цен, по итогам июня этого года стоматологические услуги подорожали на 13,8% за год. В том числе удаление зуба под местным обезболиванием выросло в цене на 18%, лечение кариеса — на 16,1%, снятие зубных отложений — на 10,7%, протезирование зубов — на 9,3%.

В разрезе регионов наибольший рост цен в секторе ощутили жители столицы: на 36,5% в годовой динамике. Заметно цены выросли также в Карагандинской (на 22,5%), Туркестанской (на 18,1%), Костанайской (на 16,9%), Акмолинской (на 15,9%) и Атырауской (на 15,1%) областях.

Наименьший годовой рост отмечен в Алматы: на 3%. А вот в Западно-Казахстанской области цены остались на уровне прошлого года.