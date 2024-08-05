Жителей Атырау могут оштрафовать за выброс мебели в контейнеры во дворе

В региональной службе коммуникаций Атырауской области сообщили, что выбрасывать отходы после ремонта либо старую мебель в мусорные контейнеры во дворе запрещается законом. Для этого в городе имеется специальный полигон твердых бытовых отходов.

— Согласно второму правилу благоустройства городов и населенных пунктов области, жители могут вывезти старую мебель в специальное место на автомобиле и выбросить ее только после оплаты с помощью QR-кода. Стоимость сброса мусора на городском полигоне на один кубический метр составляет 860 тенге, — сообщили в РСК области.

Также в службе коммуникаций напомнили, что за сброс мебели и строительных отходов в мусорные контейнеры общественного пользования предусмотрена ответственность, а точнее штраф в размере пяти месячных расчетных показателей или 18 460 тенге.