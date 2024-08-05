39-летний мужчина, его сын и дочь, и маленькая дочь его родственника утонули в реке Иргиз в двух километрах от райцентра Айтекебийского района — село Темирбека Жургенова.

Мужчина, как выяснилось, с двумя детьми приехал в поселок в гости к родным из Атырауской области. Он утонул, пытаясь спасти детей. С ним отдыхал и родственник, к которому он приехал в гости. Мужчина также пытался помочь утопающим, но не смог. Почувствовав, что это опасно, он вышел из воды, и вызвал спасателей.

Звонок на 112 поступил в 15:39. Тела погибших искали спасатели, полицейские и местные жители. Тело последнего удалось вытащить только ближе к 22:00.

— На Иргизе в тот день был ветер, тела нашли в 20 метрах от берега на глубине 2 и 3 метра, — рассказал руководитель ДЧС Актюбинской области Иса Байтурсынов. — Сейчас идет следствие.

Жанболат Тулепбергенов, главный специалист ДЧС, сообщил, что в области с мая 2024 года утонули 11 человек, из них пятеро детей. В прошлом году за такой же период на воде погибли 11 человек, из них 9 детей.

Фарида ЗАРИП