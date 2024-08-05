В социальных сетях появилась информация о том, что часть берега реки Урал в районе Стеллы огородили забором, более того, там начали срубать деревья. Выяснилось, что участок земли городской акимат продал в частные руки еще в 2005 году. Об этом сообщил заместитель руководителя отдела земельных отношений городского акимата Ашимхан Джалмуханов. По его словам, 2,2 гектара земли перепродавали, сам участок предназначен для строительства и обслуживания зоны отдыха.
Джалмуханов сообщил, что они только начинают разбираться в этом вопросе. Будут поднимать дела, отправлять запросы в уполномоченные органы и искать хозяина. Почему государственный участок перешел в частные руки и можно ли вообще продавать государственную землю специалист не знает и как и то, сколько времени займет выяснение вопроса.
Между тем, главный специалист отдела леса и особо охраняемых территорий природных территорий Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Арман Тулегенов рассказал, что хозяин участка незаконно вырубил 12 деревьев породы ясень разного диаметра.
— Инспекция будет производить расчет ущерба на основании нормативно-правовых актов и расчет будет производиться согласно базовым ставкам. Сначала нужно измерить диаметр деревьев, их количество, а потом на основании этих данных и основании месячных расчетных показателей проводиться расчет ущерба. В данном случаи спилены 12 деревьев породы ясень разного диаметра от трех до десяти сантиметров. Виновные лица будут устанавливаться полицией и по данному факту будет применятся административная мера. Примерно, за одно такое вырубленное дерево с маленьким диаметром будет 1500 тенге ущерб, — рассказал Арман Тулегенов.
Специалист добавил, что природоохранная полиция начнет проводить компенсационные посадки деревьев. За каждое незаконно вырубленное дерево виновные обязаны посадить примерно десять новых. Если же было вырублено дерево, занесенное в Красную книгу, то соотношение увеличивается до одного к ста.
Главный специалист отдела благоустройства ЖКХ Гадил Кустаубаев сообщил, что перед тем как вырубать деревья, хозяин земельного участка должен предоставить ПСД на проект и получить разрешение на вырубку, только после этого приступать к работам.
— Хозяин должен был спросить разрешение у департамента экологии, Жайык-Каспийской бассейновой инспекции и у ЖКХ. К нам за разрешением никто не обращался. Всю документацию мы сдали участковому, природоохранная полиция также написали рапорт для выяснения хозяина и ущерба. Сначала владельцы должны показать, что они будут строить, мы смотрим сколько деревьев должно остаться. Если вдруг сохранение невозможно, то владелец должен компенсировать деревья один к десяти, — сообщил Гадил Кустаубаев.
К слову, в прошлом году решили, что набережную реки Урал не будут ремонтировать, её решили реконструировать примерно за миллиард тенге. Как сообщили в пресс-службе акимата города, проектно-сметная документация находится в разработке, ее планируют завершить до конца года.