В социальных сетях появилась информация о том, что часть берега реки Урал в районе Стеллы огородили забором, более того, там начали срубать деревья. Выяснилось, что участок земли городской акимат продал в частные руки еще в 2005 году. Об этом сообщил заместитель руководителя отдела земельных отношений городского акимата Ашимхан Джалмуханов. По его словам, 2,2 гектара земли перепродавали, сам участок предназначен для строительства и обслуживания зоны отдыха.

Вырубленный участок земли на набережной реки Урал. Фото Жулдызхан Лось.

Джалмуханов сообщил, что они только начинают разбираться в этом вопросе. Будут поднимать дела, отправлять запросы в уполномоченные органы и искать хозяина. Почему государственный участок перешел в частные руки и можно ли вообще продавать государственную землю специалист не знает и как и то, сколько времени займет выяснение вопроса.

Между тем, главный специалист отдела леса и особо охраняемых территорий природных территорий Западно-Казахстанской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Арман Тулегенов рассказал, что хозяин участка незаконно вырубил 12 деревьев породы ясень разного диаметра.

— Инспекция будет производить расчет ущерба на основании нормативно-правовых актов и расчет будет производиться согласно базовым ставкам. Сначала нужно измерить диаметр деревьев, их количество, а потом на основании этих данных и основании месячных расчетных показателей проводиться расчет ущерба. В данном случаи спилены 12 деревьев породы ясень разного диаметра от трех до десяти сантиметров. Виновные лица будут устанавливаться полицией и по данному факту будет применятся административная мера. Примерно, за одно такое вырубленное дерево с маленьким диаметром будет 1500 тенге ущерб, — рассказал Арман Тулегенов.

Специалист добавил, что природоохранная полиция начнет проводить компенсационные посадки деревьев. За каждое незаконно вырубленное дерево виновные обязаны посадить примерно десять новых. Если же было вырублено дерево, занесенное в Красную книгу, то соотношение увеличивается до одного к ста.

Спиленные деревья на проданном участке земли на набережной реки Урал. Фото Жулдызхан Лось.

Главный специалист отдела благоустройства ЖКХ Гадил Кустаубаев сообщил, что перед тем как вырубать деревья, хозяин земельного участка должен предоставить ПСД на проект и получить разрешение на вырубку, только после этого приступать к работам.

— Хозяин должен был спросить разрешение у департамента экологии, Жайык-Каспийской бассейновой инспекции и у ЖКХ. К нам за разрешением никто не обращался. Всю документацию мы сдали участковому, природоохранная полиция также написали рапорт для выяснения хозяина и ущерба. Сначала владельцы должны показать, что они будут строить, мы смотрим сколько деревьев должно остаться. Если вдруг сохранение невозможно, то владелец должен компенсировать деревья один к десяти, — сообщил Гадил Кустаубаев.

К слову, в прошлом году решили, что набережную реки Урал не будут ремонтировать, её решили реконструировать примерно за миллиард тенге. Как сообщили в пресс-службе акимата города, проектно-сметная документация находится в разработке, ее планируют завершить до конца года.