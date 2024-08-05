Почем продают доллар в обменниках Уральска

На сайте Национального банка Казахстана официальный курс доллара на сегодня, пятое августа, составляет — 474,5 тенге, к слову, он не менялся со второго августа. Курс евро — 513,3 тенге, рубль стоит 5,53 тенге. Они не менялись с третьего августа. В обменных пунктах Уральска: Доллар США: покупка — 473, продажа — 480 тенге;

Евро: покупка — 510, продажа — 525 тенге;

Российский рубль: покупка — 5,42 тенге, продажа — 5,5.