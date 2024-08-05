Трагедия, разыгравшаяся в Щучинске, районном центре Акмолинской области, привела к разрушению семьи: женщина погибла, ее 44-летний супруг, подозреваемый в убийстве, арестован, дети (младшему ребенку, дочери - 3 года) переданы на попечение родственников.

Постепенно женщина и сама подсела на мухоморный допинг. Регулярно уходя в трип, она стала рассказывать о существовании прекрасного Рая, который открывается человеку после поедания мухоморов. По словам родственников, 4 мая 2024 года женщина попыталась «забрать в Рай» 3-летнюю дочь, убив себя и ребенка. Совершить преступление казахстанке помешал супруг, вернувшийся с работы – утверждают родные. Мужчину арестовали, обвинив в смерти жены.

Летом 2022 года редакция @aktobe_times обращалась в генеральную прокуратуру с предложением расширить перечень психотропных веществ, оборот которых подлежит контролю. В этот список издание предлагало включить как вещества, содержащиеся в мухоморах, так и сам ядовитый гриб. Поскольку на тот момент журналисты видели, что мухоморная эпидемия, захлестнувшая всю Россию, угрожала перекинуться на Казахстан. К сожалению, предложение редакции не привело к расширению списка. И вот, по прошествии двух лет, приходится констатировать: грибная эпидемия поразила казахстанское общество. Тысячи жителей республики подсели на мухоморный допинг и занялись его продажей. Для 31-летней казахстанки, матери троих детей, это увлечение стало роковым.

Трагедия, разыгравшаяся в Щучинске, районном центре Акмолинской области, привела к разрушению семьи: женщина погибла, ее 44-летний супруг, подозреваемый в убийстве, арестован, дети (младшему ребенку, дочери - 3 года) переданы на попечение родственников.

— Обратиться в СМИ попросил нас Арман. После случившегося он долгое время находился в больнице, а сейчас – под стражей. Он не верит, что статья в прессе как-то скажется на его деле. Но считает необходимым, чтобы все знали о последствиях употребления мухоморов. Надеется, что статья поможет запретить продажу этих грибов. Вероятно, он не единственный, кто попал в такую ситуацию, возможно, есть и другие, — объясняют родственники, обратившиеся в редакцию «АТ». По их просьбе имена супругов изменены.

Грибной бизнес

— Арман и Светлана жили хорошо, семья очень порядочная. Он никогда ее не обижал, Арман - человек верующий: не курит, не пьет. Занимался бизнесом: у него прокат и ремонт строительного оборудования и инструментов. Для нас всех стало шоком, когда такое случилось! — рассказывает один из близких. — Щучинск, как вы знаете, находится в Бурабайском районе — курортная зона: кругом леса, дары природы… Кто-то грибы собирает, кто-то выращивает. Светлана на протяжении нескольких лет закупала грузди в крупных объемах и продавала их из Казахстана в Россию.

По словам родных, осенью 2022 года после объявленной в России мобилизации на Светлану вышел некий Сергей. Он предложил ей заняться куплей-продажей мухоморов, поставляемых из России.

— Она согласилась. Ей разрекламировали мухоморы как лекарственный препарат, который якобы помогает от многих недугов. Светлана и сама стала принимать эти мухоморы, и даже мужу предлагала: «У тебя коленные суставы болят. Прими – и пройдет!» Постепенно она пристрастилась — стала употреблять и красный мухомор, и пантерный, который вызывал у нее чувство эйфории и какие-то особые эмоции.

«Настоящий» рай

Арман рассказывал родным, что видел, как жена уходила в так называемый трип – погружалась в измененное состояние сознания, возникающее под воздействием психоделиков. При этом супруга просила, чтобы он оставался в этот момент дома и контролировал её.

— Приёмы участились. По словам Армана, она стала говорить, что в том мире, куда она уходит при употреблении, ей очень хорошо, что там настоящий Рай. А через время стала упрашивать его уйти туда вместе и забрать младшую дочь. О сыновьях она говорила: забирать не будем, пусть живут в этом мире.

Как объясняют родственники, обращаться к мужу с просьбой уйти в Рай Светлана стала всё чаще:

— Он решил купить путевку в Таиланд, и повез её. Хотел показать, что есть рай и на земле. Но это не помогло.



Мухоморный опыт

Светлана вела страницу на платформе TikTok. Опубликовала 27 клипов, из которых 6 посвящены употреблению мухоморов. Первое видео датируется 20 февраля 2023 года. На нем — женские руки, заваривающие мухоморы в стеклянном чайнике. На видео от 27 февраля Светлана демонстрирует шляпки красных мухоморов и заявляет, что они качественные, стопроцентно работают, и что пользуется ими лично. Видео набрало более 1280 просмотров.

На двух клипах запечатлена девушка в черных очках, сидящая за рулем автомобиля, вероятно, сама Светлана. Она въезжает в город Шу, на фоне звучит песня «Долина, чудная долина».

В одном из видео рассказывается, что «мухомор может предоставить уникальный опыт», если вы ищете «новые способы изменения своей жизни». На другом объясняется, что мухомор подобен родителю, который «отряхивает своего ребенка, если он упал в лужу и загрязнился, а далее он выводит ребенка в мир», на видеоряде - изображения женщин, сросшихся с мухоморами.

Клип от 23 марта 2024 года представляет собой нарезку фотоснимков из Пхукета. Последнее видео датируется 17 апреля: Светлана стоит на камне посреди озера. Звучит песня: «И море тех цветов, куда унес ветер, я уже забыла…»

Групповые планы

Светланы не станет 4 мая. Незадолго до дня смерти, по рассказам близких, она приобретет банку с пантерными мухоморами. Грибы ей продаст некий Александр, с которым она часто переписывалась. Сергей и Александр, судя по всему, координировали закуп и продажу грибов. Известно, что Александр проживает в Кокшетау, имеет российское гражданство.

- Как мы выяснили, Светлана рассказывала своим друзьям, что 2-литровую банку с пантерными мухоморами купила у Александра за 25 тысяч тенге. Радовалась, что выгодно, - говорят родственники. - Александр регулярно был с ней на связи – объяснял, как входить в трип, якобы сам он имел большой опыт употребления мухоморов – более 10 лет. А еще Светлана говорила, что Александр планировал собрать в Щучинске группу по уходу в трип и назначить ее главной.

Последствия

О том, что случилось 4 мая в квартире одной из многоэтажек Щучинска, родственники знают со слов Армана, а также из заключений проведенных экспертиз:

- Рано утром он поехал развозить оборудование – трамбовку и бетономешалку. Домой пришел в обед. Светлана призналась, что употребила пантерный мухомор из той самой банки. Арман вышел на балкон, а затем услышал крики жены, обращенные к дочери: «Мы попадем в Рай!».

«Я находился на балконе, где услышал крики супруги, которая кричала на плачущего ребенка, - дает показания Арман. Их фрагмент представлен в одной из экспертиз. - Затем я услышал громкие шаги, которые исходили из кухонной комнаты в направлении прихожей. Выглянув из-за двери балкона, я увидел супругу, которая в правой руке держала кухонный нож. Далее я выбежал с балкона и подбежал к жене и дочери, которые уже находились в коридоре, около входа в спальную комнату. Оттолкнув супругу, я обхватил дочь за шею и вывел ее в подъезд. Затем я закрыл дверь и повернулся в сторону супруги, которая тем временем стояла перед входной дверью санузла, направлением лицом ко мне. В правой руке супруга держала кухонный нож. Обхватив обеими руками рукоятку ножа и нагнувшись вперед, немного согнув колени, супруга нанесла себе два удара ножом в область живота, слева».

- Когда он пытался выхватить у Светланы нож, она нанесла ему удар в грудь. Затем, защищаясь и пытаясь вырвать нож, Арман якобы ударил ее в спину, - говорят близкие.

Экспертизы установят, что смертельными для Светланы стали два ранения в живот. Удар, который пришелся в спину супруги, по мнению медиков, не был проникающим и мог лишь повлечь легкий вред здоровью.

После того как Светлана упала, Арман выбежал на улицу в поисках дочери. Затем забежал в дом, хотел оказать помощь, сделал супруге искусственное дыхание. Искал в квартире телефон. Не нашел. Вновь выбежал из подъезда и потерял сознание.

Ранение, которое получил Арман, оказалось тяжелым. Несколько недель он провел в больнице. А после был отправлен в сизо. Следствие полагает, что не сама Светлана, а ее муж нанес ей два смертельных ранения в живот. На данный момент продолжается досудебное расследование.

Не искали

Токсикологическая экспертиза не выявила в крови Светланы каких-либо запрещенных препаратов. По той причине, что мусцимол и иботеновая кислота, которые содержатся в мухоморах, не включены в перечень психотропных веществ, а потому и анализ на их наличие никто не проводит. Эксперты в крови Светланы обнаружили лишь небольшое количество алкоголя.

После того, как родственники рассказали полиции, что Светлана продавала и употребляла ядовитые грибы, в их квартире провели обыск.

- Во время обыска было изъято очень много мухоморов различных видов, в том числе в порошке, капсулированные, сушеные, расфасованные, не расфасованные. Очень много мухоморов было изъято! – повторяют родственники. - Были изъяты и телефоны, по которым Светлана списывалась с поставщиками грибов, покупателями и координаторами.

«Убил мать, невестку и двух племянников»

Мухоморная эпидемия настигла многие страны. 22 июля одна из газет в США сообщила о массовом убийстве, совершенном в семье выходцев из Узбекистана. Следствие считает, что житель Нью-Йорка Шахбох Раджаббоев зарезал свою мать, задушил жену брата, а также двух ее детей: 5-летнюю Камилу и 4-летнего Тимура. Сам Шахбоз утверждает, что находился под действием грибов и не помнит, как совершал убийства.

Употребление мухоморов становилось популярным в Беларуси. Но в 2022 году власти запретили продажу ядовитых грибов, равно как и препаратов, их содержащих.

В России, являющейся основной страной-поставщиком мухоморов для Казахстана, продавать этот опасный гриб запретили только на Wildberries. В ноябре 2022 года суд удовлетворил иск «Роспотребнадзора» к интернет-магазину. Причиной послужил инцидент с подростком из Красноярска. Он заказал упаковку мухоморов на Wildberries и съел одну шляпку прямо у выхода из пункта выдачи заказов. Ребенка с трудом откачали.

Давно пора запретить

По всей видимости, ограничения, введенные по продаже мухоморов в России, а также эмиграция, возросшая из-за мобилизации на войну, привела к тому, что в Казахстан перебрались некоторые из грибных воротил. Пока казахстанские власти закрывают глаза на проблему, мухоморные бароны наращивают сети ядовитой грибницы.

Точное число казахстанцев, подсевших на грибной допинг, никому неизвестно. Об этом мы можем судить, лишь подсчитывая количество подписчиков на мухоморных Instagram-страницах и Telegram-каналах. Неизвестно и число жертв грибной интоксикации, не определены случаи убийств и суицидов, грабежей и изнасилований, совершенных в состоянии мухоморного трипа. Поскольку следователи и медэксперты лишены возможности проводить освидетельствования на предмет грибного опьянения.

Возможно, трагедия, разыгравшаяся в Щучинске, все-таки приведет к тому, что в Казахстане пересмотрят перечень психотропных веществ и запретят продажу мухоморов. Хотя и этой трагедии можно было избежать.

В Абайской области мухоморы продают прямо на рынке. Доставить грибы готовы в любой уголок Казахстана. Фото с сайта aktobetimes.kz