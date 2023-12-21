На сессии атырауского областного маслихата утвердили правила благоустройства территорий городов и населённых пунктов региона. Теперь горожане не смогут складировать кресла, диваны и прочие габаритные отходы у мусорного контейнера в своём районе.

— Предметы, потерявшие потребительские свойства (мебель, бытовая техника, сантехника и другие крупные отходы), нужно будет самим отвозить непосредственно на свалку, — сказал на сессии руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Айдулат Кенжебеков.

Лина ОЙЛОВА