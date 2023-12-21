Аким Алматы на брифинге СЦК ответил на вопрос о сумме, потраченной на украшение города к Новому году.

В акимате Алматы накануне сообщили, что общая сумма расходов по итогам проведённых на конкурентной основе государственных закупок составляет 511 762 709 тенге с учётом НДС. На брифинге в СЦК главу южной столицы спросили, «почему такая большая сумма»

— Для города с населением 2,2 млн человек и с учётом того, что на эти деньги обустроены пешеходные зоны, установлены 22 ёлки и необходимые площадки. И по итогам государственного закупа выделено 511 млн тенге. Я считаю, цена адекватная и создавать праздничное настроение алматинцам необходимо, — ответил Ерболат Досаев.

Журналист уточнил: в прошлом году на украшение города казна выделила 600 млн, в этом чуть меньше. Нельзя ли было использовать прошлогодние украшения?

— Всё, что возможно использовать, мы используем. После зимнего сезона всё складируется и мы смотрим на техническое состояние. Гирлянды, к сожалению, выгорают. И заменять запчасти — это гораздо дороже, чем приобрести новое. Стационарные многие объекты, которые были выставлены в прошлом году, будут выставлены снова. Поэтому сумма снизилась, — пояснил градоначальник.

В феврале этого года власти сообщали, что приобретённые в 2022 году элементы оформления используют в последующие годы. Правда не все — некоторые разбили вандалы, часть украли хулиганы.