Ерболат Досаев прокомментировал тендер на мониторинг публикаций в СМИ о работе акимата города.

Информацию о государственных закупках нашёл автор Telegram-канала Ras aitamyn. Согласно его данным, тендер на 5,1 млн тенге весной провёл центр мониторинга и анализа управления общественного развития Алматы.

— Среди прочего, поставщик по заказу акимата должен мониторить позитивные, негативные и нейтральные упоминания акима Алматы, — написал автор канала.

Информацию прокомментировал Ерболат Досаев на брифинге СЦК.

— Если бы мы что-то выделяли и хотели бы понять, какие СМИ «за» или «против», никто бы эти отчёты публично не публиковал после государственных закупок. Эту работу через управление общественного развития проводят все акиматы. Нам необходимо увидеть срезы, настроение людей, какие проблемы их беспокоят. Это сделано не ради акима, а ради работы акимата Алматы. Поэтому сумма известная, работа проведена. И я ничего такого заговорщического не вижу, — сказал глава города.

На предположение журналиста о том, что это была информационная атака, градоначальник ответил — они всегда существуют.