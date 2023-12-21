Утром 21 декабря в электронной системе оплаты проезда на городских маршрутах произошёл сбой. Уральцы не смогли произвести оплату через QR-код и транспортной картой. Горожанам приходилось искать в карманах наличные, либо переводить 100 тенге на счета водителей и кондукторов.

Водитель одного из городских маршрутов Алексей говорит, что такие сбои происходят не в первый раз.

— Именно в часы пик система перестаёт работать. Пассажиры возмущаются. Мы ведь тоже не виноваты, встаем в 5:00, выезжаем на рейс. В день у нас план в 36 тысяч тенге. Откуда я возьму такие деньги? У многих пассажиров нет наличных, переводы делают не все, — сетует водитель.

В пресс-службе акима города сообщили, что действительно в системе электронной оплаты проезда произошёл технический сбой. В данный момент сотрудники Smart Qala занимаются устранением неполадок.