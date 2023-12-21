Прокуратура района Байтерек озвучила нарушения, которые выявила при проверке в детских лагерях.

Директор Центра воспитательной работы незаконно принял на работу в детский лагерь «Жас улан» своего сына, не имеющего квалификации и образования. Кроме того, ему перечислили зарплату сверх установленной суммы. Главу центра предупредили «о не полном соответствии занимаемой должности». Переплаченную сумму вернули государству.

— Также установлено, что здание детского лагеря «Достык» находится в аварийном состоянии. Деятельность осуществляется с нарушением санитарно-эпидемиологических и противопожарных правил. 13 работников лагеря не имеют соответствующих медицинских допусков. Кроме того, выявлены факты хищения бюджетных средств путём фиктивного трудоустройства лиц и растраты вверенного имущества, заведующим детского лагеря, — говорится в сообщении надзорного органа.

Уголовные дела завели по статьям 189 «Растрата чужого имущества» и 190 «Мошенничество». Но так как весь ущерб казне возместили, расследование прекратили.