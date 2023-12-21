Об отмене публичных слушаний сообщили в департаменте комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО.

— Публичное слушание по поступившему уведомлению о предстоящем повышении предельной цены по розничной реализации электрической энергии ТОО «Батыс Энергоресурсы», запланированное на 22 декабря в 11:00, отменяется в связи с отказом в рассмотрении по причине несоответствия уведомления требованиям действующего законодательства, — пояснили в ведомстве.

Напомним, с первого октября ТОО «Батыс Энергоресурсы» уже повысило тариф на электроэнергию. В этом году также уже повышалась цена на услуги АО «Жайыктеплоэнерго». Кстати, они подали заявку ещё раз и её рассмотрят. В августе повысился тариф услуг АО «ЗапКазРЭК». А с первого января следующего года услуги предприятия вновь подорожают. Тариф утвердили на ближайшие пять лет с ежегодным повышением. Наверняка заявка ТОО «Батыс Энергоресурсы» связана с этим.

Кроме этого сразу на 50% повысился тариф и ТОО «Батыс су арнасы». А еще в акимате приняли окончательное решение по повышению стоимости проезда в общественном транспорте на 20 тенге.