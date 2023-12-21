21 декабря в специализированном межрайонном суде по уголовным делам прошло предварительное слушание. На скамье подсудимых 18-летний Ержан Кадырбаев (на момент преступления был несовершеннолетним) и 20-летний Ерназ Сатпаев. Их обвиняют в хулиганстве и в похищении человека по предварительному сговору.

К слову, фотографировать и снимать на видео журналистам запретили. Защитники подсудимых и вовсе заявили, что против участия в суде представителей СМИ.

Из материалов дела следует, что 13 марта этого года подсудимые выпивали в рестобаре Уральска. Около 3:00 Сатпаев вместе с Кадырбаев, проезжая на Toyota Land Cruiser мимо ночного клуба по улице Шолохова, увидели ранее незнакомых им 20-летнего Дархана Маемирова и 22-летнего Наримана Рагуфа. Последний в этот момент справлял нужду возле недостроенного здания.

— Сатпаев и Кадырбаев, находясь в общественном месте, по предварительному сговору решились на преступление. Поводом для них послужило то, что Рагуф справлял нужду. Они подъехали к юношам и под предлогам разговора потребовали, чтобы те сели в машину. Маемиров и Рагуф, не подозревая о преступных умыслах подсудимых, сели в автомобиль. В этот момент Сатпаев и Кадырбаев, угрожая ножом, против их воли повезли их в район Самал-3. По дороге они без причины начали избивать Маемирова и Рагуф. Вследствие полученных травм у Рагуфа изо рта пошла кровь и он начал плевать в салоне авто. Тогда Сатпаев ударил его ножом в висок, — зачитала государственный обвинитель.

Далее, по словам прокурора, они приехали в район Самал-3. За рулем был Ержан Кадырбаев. Избитых парней вытащили из машины. Маемиров попытался встать, но Сатпаев пнул его по лицу. В этот момент Рагуф начал убегать вдоль улицы. Но Сатпаев догнал его и начал руками и ногами наносить ему удары. Кадырбаев помог другу затащить избитых парней назад в машину. Проехав около 300 метров, они вновь вытащили пленников из автомобиля, ещё несколько раз ударили по лицу и уехали.

— От полученных травм Нариман Рагуф скончался на месте. По результатам экспертизы, он умер от переохлаждения. При этом на его теле обнаружены множество травм. В том числе были многочисленные гематомы на лице и колото-резаная рана на голове. Однако они не могли стать причиной его смерти и зажили бы в течение трёх недель. У Дархана Маемирова так же зафиксированы ссадины и гематомы. Ему причинён лёгкий вред здоровью, — зачитала прокурор.

Таким образом, Ержану Кадырбаеву и Ерназу Сатпаеву предъявили обвинение по статьям 293 УК РК «Хулиганство» и 125 «‎Похищение человека»‎. Сами подсудимые и их адвокаты заявили, что не согласны с версией следствия и просили суд вернуть уголовное дело на доследование.

— Это всё не правда! Как вам совесть позволяет зачитывать такое обвинение? Я не согласен, — заявил Ерназ Сатпаев.

Однако судья Асланбек Дуйсенгалиев отклонил ходатайство адвокатов. Он назначил дату главного судебного разбирательства на пятое января следующего года.

Мама погибшего Наримана Рагуфа Назгуль Махмудова говорит, что требует от суда самого строгого наказания для подсудимых.

— Родственники обоих подсудимых все девять месяцев не давали нам покоя. Всё время приезжали, выходили через кого-то. Хотели, чтоб я простила. Предлагали двух-, трёхкомнатные квартиры, деньги, доходило до 90 миллионов тенге в виде компенсации. Постоянные звонки были. Даже приезжали к нашим престарелым больным родителям, привозили своих адвокатов. Отец Кадырбаева — судья, тоже приезжал. Мне ничего уже не надо. Любая мать меня поймет. Никакие деньги и материальные блага не заменят моего сына. Никакого прощения не будет. Я многого не требую, лишь надеюсь на справедливый суд «Нового Казахстана» (в марте 2022 года президент представил народу концепцию «Новый Казахстан» — прим. автора), — сказала она.

По словам Назгуль Махмудовой, подсудимых задержали при попытке бегства возле посёлка Тайпак. К следствию у женщины нет никаких претензий. Однако она всё же решилась на эксгумацию тела и провела повторную экспертизу.

— Я готова на всё, лишь бы доказать. Эксгумация не подтвердила и не опровергла то, что мой сын умер от переохлаждения. И потом не только у моего сына в крови обнаружили алкоголь. У всех было опьянение. Даже сами родственники обвиняемых говорили, что всему виной алкоголь. Трезвыми они бы на такое не пошли, — заключила отчаявшаяся мать.

Стоит отметить, что погибший Нариман Рагуф учился на последнем курсе вуза, работал и собирался жениться. Три года назад в их семье произошла первая трагедия. С окна четвёртого этажа выпал младший сын Назгуль Фазиль.