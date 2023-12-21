По данным «Казгидромета», 22 декабря ночью и утром на западе ЗКО ожидается туман.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит 0..+2 градусов, ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау — переменная облачность. Днём будет +2..+4 градусов, ночью 0..+2 градусов. Порывы ветра достигнут 14 метров в секунду.
  • В Актобе будет переменная облачность. Днём ожидается до 0..+2 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Актау ожидается переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +8..+10 градусов, ночью опустятся до 0..+2 градусов. Ветер до 15 метров в секунду.
  • В Алматы — переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +3..+5 градусов, ночью похолодает до -5..-7 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.