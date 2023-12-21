С марта в Алматы зарегистрировали 3 575 лабораторно подтверждённых случаев кори. Почти 80% инфицированных — дети до 14 лет. Об этом сообщил главный санитарный врач мегаполиса Касымхан Алпысбайулы. Среди заражённых преимущественно непривитые. C шестого ноября в Казахстане началась дополнительная массовая иммунизация против кори, краснухи и паротита. Её проводят детям с 6 до 11 месяцев и с двух до четырёх лет, независимо от прививочного статуса. В Алматы дополнительно привили против кори 53 066 человек. Получить прививку можно в своей поликлинике.