Трагедия произошла 20 декабря около 19:00. В полицию обратилась 37-летняя женщина, которая сообщила, что её мать ударила ножом в живот ее мужа. Полицейские установили, что после семейного конфликта 57-летняя женщина ранила кухонным ножом гражданского мужа дочери. От полученных телесных повреждений 27-летний мужчина скончался на месте. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 УК РК «Убийство»‎. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Стражи порядка добавили, что в этой семье и раньше был семейный конфликт. Погибший два раза находился под административным арестом - в январе и апреле месяце.