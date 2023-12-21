Стрельба в центре Праги: как минимум 15 убитых, нападавший - студент университета

Чешские спасательные службы сообщают, что в результате стрельбы в центре Праги погибли как минимум 15 человек, еще десятки ранены, сообщает euronews.com.

По словам главы пражской полиции, стрелок - студент Карлова университета, где произошла стрельба. Власти сообщают, что инцидент "не связан с международным терроризмом".

По имеющейся информации, стрельба произошла на философском факультете Карлова университета имени на площади Яна Палаха. Первоначально были сообщения, что выстрелы раздались в школе, расположенной на той же площади.

Яна Постова, представитель пражской службы спасения, уточнила, что ранения получили 30 человек.

Прибывший на место министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан сообщил чешскому общественному телевидению, что человек, открывший огонь, мертв.

По словам главы МВД, на месте происшествия нет другого стрелка, опасность миновала - но он призвал людей следовать указаниям полиции.

По словам мэра Праги Богуслава Свободы, философский факультет Карлова университета эвакуирован. Площадь Яна Палаха оцеплена. Полиция также призвала людей покинуть прилегающие улицы и оставаться внутри.