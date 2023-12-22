Яна Бинцева родилась со страшным заболеванием — меланоформный невус тела (кожное новообразование). На свет малышка появилась раньше срока и весила при рождении всего 1 200 грамм. Сначала врачи боролись за её жизнь, а уже позже родители взялись за лечение недуга.

В свои два года малышка уже прошла два этапа по удалению невуса. Каждый этап состоит из двух операций и занимает два месяца. Мама девочки Дарья Бинцева говорит, что Яне предстоит пройти 10 этапов. На данный момент идёт подготовка в третьему.

— Каждый этап состоит из двух операций. Сначала нам устанавливают эспандеры, чтобы растянуть здоровый участок кожи. Затем удаляют часть невуса, заменяя её чистой кожей. Один этап длится два месяца и всё это время мы находимся в клинике. Операции делают в Санкт-Петербурге, клиника MЕDСИ. В апреле назначен третий этап по удалению. Общая сумма операции 22 200 000 тенге. К сожалению, наша семья не может потянуть такую сумму. На третий этап нам не хватает 1 650 000 тенге. Мы сами собираем на проживание, лекарства во время операции, а это тоже очень большие деньги, — говорит мама девочки.

Маленькая Яна третий ребёнок в семье. Её папа работает в автосервисе, мама — домохозяйка. Живёт семья у своих родителей. Каждые полгода малышка наблюдается у онколога. Изначально родители рассматривали клиники Израиля и России. Выбор пал на Санкт-Петербург, потому что очень важно, чтобы шрамы были менее заметны.

Если Яночке не делать операции, то есть риск перерождения невуса в меланому (рак кожи), на это влияет и солнце, и гормональный сбой, и много разных факторов. Сейчас на общее состояние пятна не влияют, но ограничивают её действия. Даже обычные игры могут повредить невус, а это большая опасность для девочки.

На третий этап операции Яну Бинцеву ждут в апреле. Но чтобы закрыть сбор и продолжить лечение, семье необходимо собрать 1 650 000 тенге.

Все, кто желает оказать девочке помощь, могут перевести деньги: